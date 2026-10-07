Mērķtiecīga sabotāža turpinās: uz robežas ar Baltkrieviju sabojāti vēl divi elektrības sadales skapji
Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas-Baltkrievijas robežas sabojāti vēl divi elektrības sadales skapji, kas nodrošina infrastruktūru robežas novērošanai, šodien Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā informēja Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieka vietnieks Ivars Ruskulis.
Kopējais līdz šim sabojāto elektrības sadales skapji skaits ir krietni lielāks, taču Ruskulis konkrētākus datus nenosauca.
Nelegālo migrantu pavadoņi bija bruņoti, izteica draudus NBS karavīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. NBS apliecināja, ka no attāluma spriežot pavadoņi bija bruņoti ar pistoli.
Vairākas stundas pēc šī konflikta maskās tērpti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga divas novērošanas kameras. Personas atgriezušās Baltkrievijas teritorijā pirms paspēja ierasties robežsargu vienība.
Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts pieļāva, ka maskās tērptie cilvēki varētu nebūt Baltkrievijas valsts dienestu pārstāvji, bet gan organizētās noziedzības dalībnieki, kuri nelegālās migrantu pārvietošanai izmanto Baltkrievijas dienestu labvēlību.
Pujāts informēja, ka sabotāžas gadījumu pret informācijas tehnoloģiju infrastruktūru ir vairāk nekā iepriekš. Savukārt žogs tiekot bojāts apmēram divas reizes retāk nekā pirms gada.
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Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti teju 12 000 cilvēki.
Valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.