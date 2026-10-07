Alvis Hermanis nāk klajā ar negaidītu paziņojumu par savu politisko nākotni
Režisors Alvis Hermanis nācis klajā ar paziņojumu, atklājot, ka atkāpjas no partijas "Mēs mainām noteikumus" (MMN) vadītāja amata.
Hermanis sociālajā tīklā "Facebook" norāda, ka turpmāk partijā darbosies tikai kā ierindas biedrs. Savu lēmumu viņš pamato ar atziņu, ka nav spējis sasniegt un izpildīt sākotnējo mērķi pārliecināt sabiedrību par noteikumu maiņu, tādēļ šī atbildība turpmāk jāuzņemas kādam citam.
Jaunā partijas vadītāja izvēli Hermanis atstāj MMN biedru ziņā, taču no savas puses šim postenim iesaka Jāzepu Baško. Pēc Hermaņa vārdiem, Baško ir vienīgais, kurš mācētu turpināt iesākto, raksturojot viņu kā gudru, godīgu, neatlaidīgu un principiālu cilvēku, un aicinot arī citus biedrus viņu atbalstīt.
Paziņojumā Hermanis arī atklāj, ka nav atmetis partijas idejas, taču nolēmis MMN programmu realizēt "vēl radikālākā veidā", sākot ar sevi pašu.
"Esmu nonācis pie atklāsmes, ka pasauli pārveidot ir neiespējami. Mainīt noteikumus var tikai privāti – mainot savu apziņu un savus paradumus," ierakstā pauž režisors, piebilstot, ka no mērķa neatsakās, taču turpmāk mēģinās to sasniegt citādos veidos.