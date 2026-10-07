Daugavpilī pēc pastaigas ar draugiem bezvēsts pazudusi Daina Afanasjeva
Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirknis lūdz sabiedrības palīdzību bezvēsts prombūtnē esošās 2010. gadā dzimušās Dainas Afanasjevas meklēšanā, informēja policijā.
Pusaudze šī gada 28. septembrī pēc pastaigas ar draugiem neatgriezās savās mājās Daugavpilī, un viņas pašreizējā atrašanās vieta nav zināma. Likumsargi norāda, ka jaunietei ir nosliece uz klaiņošanu.
Pazudušās pazīmes: augums aptuveni 160 centimetri, kalsnas miesas būves, gari, tumši blondi mati. Pazušanas brīdī viņa bija ģērbusies pelēkā "Nike Tech" jakā, gaišās džinsa biksēs ar kabatām, rozā apavos, kā arī baltā "Teddy" virsjakā ar kabatām. Līdzi pusaudzei bija lielas, baltas "JBL" austiņas.
Valsts policija aicina iedzīvotājus aplūkot meitenes fotogrāfiju un nekavējoties atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu. Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 65403310 vai pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.