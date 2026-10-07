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Šodien 12:16
Jau gandrīz divas nedēļas nav ziņu! Daugavpilī bezvēsts pazudis Artjoms Sņegovičs
Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirknis lūdz sabiedrības palīdzību bezvēsts prombūtnē esošā 2010. gadā dzimušā Artjoma Sņegoviča meklēšanā.
Pusaudzis šī gada 25. septembrī izgāja no aprūpes iestādes Daugavpilī, un viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma. Likumsargi norāda, ka jaunietim ir nosliece uz klaiņošanu.
Pazudušais ir aptuveni 165 centimetrus garš, ar īsiem, melniem matiem. Pazušanas brīdī viņš bija ģērbies baltā virsjakā un tumšos šortos.
Valsts policija aicina iedzīvotājus aplūkot pusaudža fotogrāfiju un nekavējoties atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu. Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 65403310 vai pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.