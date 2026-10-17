Nams tagadējā Brīvības bulvāra un Merķeļa ielas stūrī uzbūvēts 1868.–1869. gadā, uzreiz pēc Rīgas aizsargmūru nojaukšanas.

Leģendārā “Sakta” Rīgas centrā

Brīvības bulvāris 32. Rīgā ir viens no tiem namiem, kuru pazīst gandrīz visā Latvijā, pat ja ne visi zina tā ...

Sabiedrība

Leģendārā “Sakta”: ēka, kurā dzīvoja un mainījās ne tikai Rīga, bet visas Latvijas vēsture. FOTO

Elmārs Barkāns

Jauns.lv

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Brīvības bulvāris 32. Rīgā ir viens no tiem namiem, kuru pazīst gandrīz visā Latvijā, pat ja ne visi zina tā stāstu. Desmitgadēm ilgi šo vietu rīdzinieki sauc vienkārši par “Saktu”. Te pirka dāvanas un smaržas, sūtīja vēstules, norunāja tikšanās, gāja uz izstādēm un lekcijām. Šī ēka arī cieši saistīta ar Latvijas vēsturi!

Leģendārā “Sakta”: ēka, kurā dzīvoja un mainījās n...

Taču “Saktas” vārds ir tikai viena, turklāt salīdzinoši nesena, lappuse nama vairāk nekā pusotru gadsimtu ilgajā vēsturē. Pirms kļūšanas par vienu no atpazīstamākajiem Rīgas simboliem tas bija Krīgeru dzimtas nams, vēlāk – vācbaltiešu aristokrātiskās dzimtas rezidence, latviešu namīpašnieku sabiedriskās dzīves centrs, vieta, kur notika nozīmīgi Latvijas valstiskuma veidošanās notikumi, universitātes ēka un vēlāk arī viens no centrālajiem valsts muzejiem.

Kad pilsēta izlauzās no aizsargmūriem, te uzcēla jaunu namu. Kad Rīga kļuva par modernu Eiropas pilsētu, te atvērās kafejnīca un fotoateljē. Kad mainījās sabiedrības un valsts sistēmas, mainījās nama īpašnieki. Kad tapa Latvijas valsts, šeit notika sapulces un veidotas jaunās valsts dzīvei nepieciešamās institūcijas. Kad Latvija nonāca padomju varas okupācijā, nams tika nacionalizēts un pielāgots jaunām funkcijām. Kad mainījās patēriņa kultūra, te radās slavenais veikals “Sakta”. Kad vēsturei vajadzēja pagaidu mājvietu, tā atkal atgriezās šajā ēkā.
 

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