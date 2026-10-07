Valsts policijas foto
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Šodien 12:11
Policija lūdz palīdzību šī vīrieša identitātes noskaidrošanā
Valsts policija (VP) lūdz sabiedrības palīdzību attēlā redzamā vīrieša identitātes noskaidrošanā saistībā ar sākto administratīvā pārkāpuma procesu, informēja policijā.
VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde aicina iedzīvotājus aplūkot izplatītās fotogrāfijas.
Valsts policijas foto
Ikvienu, kurš atpazīst attēlos redzamo personu vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu, likumsargi aicina nekavējoties atsaukties, zvanot pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112.