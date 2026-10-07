Policija lūdz palīdzību šī vīrieša identitātes noskaidrošanā
Valsts policijas foto
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Policija lūdz palīdzību šī vīrieša identitātes noskaidrošanā

Ziņu nodaļa

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Valsts policija (VP) lūdz sabiedrības palīdzību attēlā redzamā vīrieša identitātes noskaidrošanā saistībā ar sākto administratīvā pārkāpuma procesu, informēja policijā.

Policija lūdz palīdzību šī vīrieša identitātes nos...

VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde aicina iedzīvotājus aplūkot izplatītās fotogrāfijas.

Valsts policijas foto
Valsts policijas foto

Ikvienu, kurš atpazīst attēlos redzamo personu vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu, likumsargi aicina nekavējoties atsaukties, zvanot pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112.

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