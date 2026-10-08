Tuvojas pirmā rudens vētra: 7 padomi, kā sagatavoties elektrības pazušanai
Foto: Edijs Pālens/LETA
Vētras postījumi Rīgā.
Sabiedrība
Padomi

Tuvojas pirmā rudens vētra: 7 padomi, kā sagatavoties elektrības pazušanai

Keitija Krastiņa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Sinoptiķi brīdina, ka piektdien Latviju sasniegs pirmā nopietnā rudens vētra, kas atnesīs spēcīgas vēja brāzmas. Šādos laikapstākļos jārēķinās ne tikai ar lūstošiem koku zariem un apgrūtinātu pārvietošanos, bet arī iespējamiem elektrotīkla bojājumiem un elektrības pārrāvumiem.

Tuvojas pirmā rudens vētra: 7 padomi, kā sagatavot...

Elektrības pazušana kaut uz dažām stundām var sagādāt neērtības – nedarbojas mājas internets, nevar uzlādēt ierīces, bet, iestājoties tumsai, jāmeklē kāds gaismas avots. Tāpēc vēl pirms vētras ir vērts izdarīt pāris mājasdarbus, kas palīdzēs sagatavoties situācijai, ja elektrība tomēr pazūd. 

Nākamā lapa: 1. padoms

Tēmas

LatvijaSadales tīklsInternets

Citi šobrīd lasa