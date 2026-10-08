Vētras postījumi Rīgā.
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Šodien 06:08
Tuvojas pirmā rudens vētra: 7 padomi, kā sagatavoties elektrības pazušanai
Sinoptiķi brīdina, ka piektdien Latviju sasniegs pirmā nopietnā rudens vētra, kas atnesīs spēcīgas vēja brāzmas. Šādos laikapstākļos jārēķinās ne tikai ar lūstošiem koku zariem un apgrūtinātu pārvietošanos, bet arī iespējamiem elektrotīkla bojājumiem un elektrības pārrāvumiem.
Elektrības pazušana kaut uz dažām stundām var sagādāt neērtības – nedarbojas mājas internets, nevar uzlādēt ierīces, bet, iestājoties tumsai, jāmeklē kāds gaismas avots. Tāpēc vēl pirms vētras ir vērts izdarīt pāris mājasdarbus, kas palīdzēs sagatavoties situācijai, ja elektrība tomēr pazūd.