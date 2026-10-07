Latvija ir absolūta kaķu zeme! Jaunākā iedzīvotāju aptauja atklāj interesantus faktus
Vairāk nekā pusē jeb 56% Latvijas mājsaimniecību ir vismaz viens mājdzīvnieks, un pārliecinoši populārākā izvēle ir kaķi, liecina pētījumu centra SKDS apkopotie aptaujas dati.
Latvija ir kaķu zeme. 2026.gada janvāra aptaujā mums 42% respondentu apgalvoja, ka viņiem mājsaimniecībā ir kaķis. 22% teica, ka viņiem ir suns. Kopumā vismaz viens mājdzīvnieks bija 56% mājsaimniecību. https://t.co/iTEjlYJWu1— Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) October 6, 2026
Ar aptaujas datiem vietnē "X" dalījies SKDS direktors Arnis Kaktiņš, norādot, ka "Latvija ir kaķu zeme".
Šā gada janvārī veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka 42% respondentu mājsaimniecībā ir kaķis. Tikmēr suņus savās mājās tur teju uz pusi mazāk iedzīvotāju – to norādījuši 22% aptaujāto.
Citi mājdzīvnieki Latvijas iedzīvotāju mājokļos sastopami ievērojami retāk. Zivis izvēlējušies 4% respondentu, putnus, kā arī citus nenosauktus mājdzīvniekus – 3% katru, bet peli vai kāmi – 2% aptaujāto. Eksotiskāku dzīvnieku turēšana ir pavisam reta: čūskas mīt 0,4%, bet bruņurupuči – 0,3% mājsaimniecību.
Savukārt 44% aptaujāto iedzīvotāju atzinuši, ka viņu mājsaimniecībā nav neviena mājdzīvnieka.
Dati iegūti interneta (WEB) aptaujā, kurā piedalījās 1000 respondenti vecumā no 18 gadiem. Tā kā vienā mājsaimniecībā var būt vairāku sugu dzīvnieki, iedzīvotājiem bija iespējams norādīt vairākas atbildes.