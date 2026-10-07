Latvija ir absolūta kaķu zeme! Jaunākā iedzīvotāju aptauja atklāj interesantus faktus
Foto: LETA
Aptauja atklāj Latvijas iedzīvotāju iecienītākos mājdzīvniekus.
Sabiedrība

Latvija ir absolūta kaķu zeme! Jaunākā iedzīvotāju aptauja atklāj interesantus faktus

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Vairāk nekā pusē jeb 56% Latvijas mājsaimniecību ir vismaz viens mājdzīvnieks, un pārliecinoši populārākā izvēle ir kaķi, liecina pētījumu centra SKDS apkopotie aptaujas dati.

Latvija ir absolūta kaķu zeme! Jaunākā iedzīvotāju...

 

Ar aptaujas datiem vietnē "X" dalījies SKDS direktors Arnis Kaktiņš, norādot, ka "Latvija ir kaķu zeme".

Šā gada janvārī veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka 42% respondentu mājsaimniecībā ir kaķis. Tikmēr suņus savās mājās tur teju uz pusi mazāk iedzīvotāju – to norādījuši 22% aptaujāto.  

Citi mājdzīvnieki Latvijas iedzīvotāju mājokļos sastopami ievērojami retāk. Zivis izvēlējušies 4% respondentu, putnus, kā arī citus nenosauktus mājdzīvniekus – 3% katru, bet peli vai kāmi – 2% aptaujāto. Eksotiskāku dzīvnieku turēšana ir pavisam reta: čūskas mīt 0,4%, bet bruņurupuči – 0,3% mājsaimniecību.  

Savukārt 44% aptaujāto iedzīvotāju atzinuši, ka viņu mājsaimniecībā nav neviena mājdzīvnieka.  

Dati iegūti interneta (WEB) aptaujā, kurā piedalījās 1000 respondenti vecumā no 18 gadiem. Tā kā vienā mājsaimniecībā var būt vairāku sugu dzīvnieki, iedzīvotājiem bija iespējams norādīt vairākas atbildes.   

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SKDSArnis Kaktiņš

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