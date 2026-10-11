Trīskārtēja Eiropas čempione 10 gadus vecā Jasmīna Lamberte
Trīs Eiropas čempiones tituli jau desmit gadu vecumā – šāds iespaidīgs sasniegums ir Latvijas jaunās dambretistes Jasmīnas Lambertes kontā.
Mamma aizveda uz dambreti, lai trenētu smadzenes. Tagad 10 gadus vecā Jasmīna ir trīskārtēja Eiropas čempione
Trīs Eiropas čempiones tituli jau desmit gadu vecumā – šāds iespaidīgs sasniegums ir Latvijas jaunās dambretistes Jasmīnas Lambertes kontā. Eiropas jauniešu čempionātā 100 lauciņu dambretē, kas norisinājās Tallinā, Jasmīna savā vecuma grupā triumfēja trīs dažādās disciplīnās – klasikā, rapidā un ātrspēlē. Taču aiz kausiem un medaļām ir arī pavisam parasta desmitgadniece, kurai patīk braukt ar velosipēdu, dejot un kura atzīst – grāmatu lasīšana viņu gan īsti neaizrauj.
Viss sākās piecu gadu vecumā
Jasmīnas ceļš dambretē sākās, kad viņai bija tikai pieci gadi. Sākotnēji uz dambretes pulciņu meiteni aizveda mamma, uzskatot, ka šī spēle labi attīsta domāšanu un trenē smadzenes. Vēlāk interese jau radās pašai Jasmīnai, un dambrete pamazām kļuva par nozīmīgu viņas ikdienas daļu. Šobrīd Jasmīna trenējas dambretes centrā "Baloži".
Tagad, piecus gadus vēlāk, dambrete jau ir viena no viņas galvenajām prioritātēm. Pēc tās seko skola, bet brīvajā laikā Jasmīna nodarbojas arī ar dejošanu – viņa apmeklē gan hip-hop, gan laikmetīgās dejas nodarbības.
Ja kādam rodas jautājums, vai ģimenē ir kāds, ar kuru patrenēties pie dambretes galdiņa, Jasmīna pasmaida – pēdējos gados mājās dambrete vairs netiek spēlēta. Taču savulaik viņas sīvākais pretinieks bijis opis.
Trīs starti – trīs uzvaras
Eiropas jauniešu čempionātā Tallinā Jasmīna aizvadīja trīs startus un visos izcīnīja pirmo vietu. Viņa kļuva par Eiropas čempioni klasiskajā dambretē, kā arī uzvarēja rapidā un ātrspēlē U-10 vecuma grupā.
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Šie gan nav vienīgie jaunās dambretistes panākumi. Jasmīnas kolekcijā jau ir vairākas godalgas no starptautiskām sacensībām – tostarp vēl viena pirmā vieta Eiropā un sudraba medaļa, kas izcīnīta Itālijā.
Taču nākamais mērķis jau ir skaidrs – pasaules čempionāts.
“Es gribētu šogad dabūt kādu godalgotu vietu pasaules čempionātā,” saka Jasmīna.
Šogad pasaules čempionāts norisināsies Ķīnā, tāpēc sacensības 10 gadus vecajai dambretistei būs ne tikai iespēja cīnīties par jaunu medaļu, bet arī apskatīt kādu no pasaules tālākajiem nostūriem.
Dambretes galdiņš prasa pacietību
Lai arī no malas dambrete var šķist mierīga spēle, kurā pretinieki vienkārši pārmaiņus pārvieto kauliņus, Jasmīna stāsta, ka spēles laikā jādomā ļoti daudz.
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Daļu gājienu viņa jau iepriekš zina no galvas – īpaši spēles sākumā. “Es jau daudzus savus pirmos gājienus un variantus zinu no galvas,” stāsta jaunā čempione.
Tomēr ne vienmēr viss norit pēc plāna. Ir arī brīži, kad pie galdiņa nākas ilgi domāt, ko darīt tālāk. “Tad es ilgāk pasēžu un padomāju,” viņa vienkārši saka.
Arī satraukums pirms sacensībām nav pazudis. Tiesa, salīdzinājumā ar laiku, kad viņa bija jaunāka, satraukums tagad esot kļuvis daudz mazāks.
Ja pirms sacensībām nav nepieciešams īpašs rituāls vai veiksmes talismans, tad pašā spēles laikā Jasmīnai ir sava metode – koncentrēties tikai uz spēli.
“Sāku koncentrēties uz galdiņu un nedomāju par to, kas man ir apkārt,” atklāj Jasmīna.
Viņas tēvs stāsta, ka dažkārt spēles var ieilgt pat līdz piecām stundām. Jasmīna turklāt startē vairākās dambretes disciplīnās, tāpēc sacensību dienas nebūt nav īsas.
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“Dambrete ir garlaicīga?”
Ko Jasmīna atbildētu vienaudžiem, kuri uzskata, ka dambrete ir garlaicīga?
“Tas jau ir, kā kuram cilvēkam. Viņam ir jāspēj nosēdēt, būt pacietīgam, daudz domāt, jo spēles laikā ir daudz jādomā,” viņa skaidro.
Arī matemātika, viņasprāt, dambretistam var noderēt. Tiesa, lai spēlētu dambreti, matemātikas formulas no galvas zināt nebūšot nepieciešams.
“Es domāju, ja tu spēlē dambreti, tad tu saproti labāk matemātiku, bet vai vajadzētu zināt matemātiku, tas laikam nav galvenais, bet laikam vairāk jā nekā nē,” spriež Jasmīna.
Skolā – sports un vizuālā māksla
Neskatoties uz starptautiskajiem panākumiem, skolā Jasmīna no citiem īpaši neizceļas. Pēc Eiropas čempiones titulu izcīnīšanas gan saņēmusi daudz apsveikumu, taču īpaša uzmanība no skolasbiedriem un skolotājiem neesot bijusi.
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Viņas mīļākie mācību priekšmeti ir sports un vizuālā māksla, savukārt dabaszinības ierindojas pretējā galā.
Brīvajā laikā Jasmīna labprāt brauc ar velosipēdu. Grāmatu lasīšana gan neesot viņas iecienītākā nodarbe.
Dambrete Latvijā kļūst arvien populārāka
Jasmīnas stāsts ir arī daļa no plašāka dambretes attīstības stāsta Latvijā. Jauniešiem katru gadu notiek Eiropas un pasaules čempionāti, kuros dalībnieki sacenšas dažādās vecuma grupās un disciplīnās.
Kā norāda Jasmīnas treneris, arī dambretes līmenis Latvijā pēdējos gados ir būtiski audzis. To apliecinot arī sacensību organizēšana – Latvijas čempionātu fināli mūsdienās notiek modernās un elegantās viesnīcu telpās, kamēr pirms vairākiem gadiem šāda līmeņa norises vietas dambretes sacensībām nebija ierastas.
Arī interese par dambreti esot liela. Treneris to daļēji saista ar vecāku vēlmi bērniem piedāvāt nodarbi, kas ļauj uz brīdi nolikt malā viedierīces un trenē pacietību, koncentrēšanos un spēju domāt vairākus soļus uz priekšu.
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Savukārt Jasmīnai nākamais lielais pārbaudījums jau ir pavisam tuvu – pasaules čempionāts Ķīnā oktobra beigās.
Pēc trim Eiropas čempiones tituliem nākamais mērķis ir vēl viena godalga. Un, iespējams, arī vēl viens iemesls, lai desmitgadnieces jau tā iespaidīgajai medaļu kolekcijai pievienotu kādu jaunu trofeju.