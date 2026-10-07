Vairāk nekā 1300 brīvu darbavietu: vai “airBaltic” darbiniekiem būs kur strādāt?
Pēc tam, kad kļuva zināms par “airBaltic” darbinieku masveida atlaišanas plāniem, aktuāls kļūst jautājums par iespējām darba tirgū.
Rīgas vakanču gadatirgū, kas tiek rīkots ik pēc pusgada, pieejamas vairāk nekā 1300 brīvas darbavietas dažādās nozarēs, noskaidro 360TV Ziņas.
Rīgā bezdarba līmenis ir zemākais valstī – 3,8%. Taču tik un tā ir tūkstošiem cilvēku, kas atrodas darba meklējumos. Tradicionāli liels vakanču skaits ir mazkvalificētam darbaspēkam: palīgstrādnieki, apkopēji, trauku mazgātāji. Diezgan plaši pārstāvēts arī valsts sektors.
“Operatoriem obligāti jābūt pieredzei. Kā jebkurā ražotnē. Palīgstrādnieks krāvējs – jābūt fiziski aktīvam, stipram,” norāda HR biznesa partnere Zoja Balbatuna.
Ieslodzījumu vietu pārvaldes pārstāve Alisa Konvisere-Kutina norāda, ka pārvaldē vienmēr ir daudz brīvu vakanču, turklāt darbinieku nepieciešamība īpaši pieaugusi pēc jaunā Liepājas cietuma atvēršanas, kas paredzēts vismaz 1200 ieslodzītajiem un lielam nodarbināto skaitam.
Darbinieki trūkst arī Rīgas lidostā. “Mēs lielai daļai vakanču apmācību nodrošinām apmaksātā darba laikā. Ja cilvēks nav iepriekš strādājis drošībā, piemēram, tad var nākt pie mums un mēs visu arī iemācīsim. Es domāju, ka cilvēki no “airBaltic” arī nāks. Jo ir tā, ka aviācija ir tā joma, kas ievelk. Mēs arī agrāk esam pieredzējuši, ka ir darbinieki, kas iet prom no lidostas, vai nāk no “airBaltic”, bet tik un tā paliek strādāt aviācijā,” stāsta Rīgas lidostas personāla projektu vadītāja Sanita Šaitere.
Speciālisti iesaka darba meklētājiem nevis sūtīt vienu CV visur, bet gan veidot konkrētu pieteikumu katrai vakancei. “Šobrīd profesiju pasaule ļoti mainās. Un CV mēs veidojam nevis kā anketu, kā daudzus gadus agrāk, vai kā atskaiti darba mūžam, bet faktiski CV kļūst par atbildi uz konkrētā darba devēja jautājumiem: ko es protu, ko es varu piedāvāt saistībā ar šo konkrēto vakanci,” skaidro Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultante Sandra Dimitroviča.
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Lai būtu pieprasīts darba tirgū, cilvēkam mūsdienās ir jānomaina vairākas profesijas un jāapgūst arvien jaunas prasmes.