Policija lūdz apsūdzēt divus vīriešus par automašīnas tīšu dedzināšanu Rēzeknē
Valsts policija ir noslēgusi izmeklēšanu un nodevusi prokuratūrai krimināllietu par šovasar Rēzeknē tīši aizdedzinātu automašīnu "VW Sharan". Par šo noziegumu aizturēti divi vīrieši, no kuriem viens patlaban atrodas apcietinājumā, informēja Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.
Noziegums norisinājās šī gada 4. jūlijā, kad likumsargi saņēma izsaukumu uz kādas daudzdzīvokļu ēkas stāvlaukumu Rēzeknē, kur tīši bija aizdedzināts minētais spēkrats. Automašīnas īpašniekam tādējādi tika nodarīti materiālie zaudējumi 1100 eiro apmērā.
Operatīvas izmeklēšanas gaitā policijai izdevās nākt uz pēdām iespējamajiem vainīgajiem. 15. jūlijā tika aizturēts 1983. gadā dzimis vīrietis, bet pāris dienas vēlāk, 17. jūlijā, likumsargi Rēzeknē aizturēja arī viņa līdzdalībnieku – 1980. gadā dzimušu vīrieti. Vecākajam no viņiem tiesa piemērojusi bargāko drošības līdzekli – apcietinājumu, savukārt otram noteikti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Kriminālprocess pret abiem vīriešiem sākts par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu vispārbīstamā veidā, proti, ar dedzināšanu. Likums par šādu rīcību paredz bargu sodu – brīvības atņemšanu uz laiku līdz pat desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Tagad lietas materiāli ir nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
Valsts policija stingri norāda, ka mantas dedzināšana vai iznīcināšana nav pieļaujams veids, kā risināt personīgus konfliktus. Šāda pārgalvīga un noziedzīga rīcība ne tikai rada finansiālus zaudējumus cietušajiem, bet arī tieši apdraud apkārtējo cilvēku drošību, dzīvību un īpašumu.