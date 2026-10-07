Krāpnieki masveidā apzog pircējus, izmantojot Latvijā populārus sludinājumu portālus
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija "CERT.LV" brīdina par krāpniekiem, kuri populāros sludinājumu portālos aktīvi izvieto viltus piedāvājumus ar mērķi izvilināt iedzīvotāju maksājumu karšu datus.
Kā informē "CERT.LV" pārstāvji, ļaundari masveidā uzdarbojas tādās iecienītās tirdzniecības platformās kā "ss.lv", "andelemandele.lv", kā arī sociālā tīkla "Facebook" tirdzniecības sadaļā "Marketplace". Krāpšanas shēmas pamatā ir vilinoši sludinājumi, kuros dažādas preces tiek piedāvātas par neticami zemām cenām, tādējādi ātri piesaistot potenciālo pircēju uzmanību.
Kad pircējs sazinās ar viltus "pārdevēju", sarakstes gaitā viņam tiek nosūtīta saite uz viltotu tīmekļa vietni. Šīs krāpnieciskās lapas vizuāli ir izveidotas tā, lai precīzi atdarinātu labi zināmu kurjerpakalpojumu sniedzēju, tostarp "DPD Latvija", oficiālās mājaslapas. Lapas galvenais mērķis ir radīt uzticamības ilūziju un panākt, lai pircējs tajā ievadītu savas norēķinu kartes datus.
Drošības eksperti aicina iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, kritiski izvērtēt pārāk labus un lētus piedāvājumus, kā arī vienmēr rūpīgi pārbaudīt saites un tīmekļa vietnes adresi (URL) pirms jebkādas personīgās vai finansiālās informācijas ievadīšanas. Plašāka informācija par to, kā atpazīt viltus sludinājumus, pieejama "CERT.LV" oficiālajā mājaslapā.