"Mamma nepaspēja..." Aculiecinieki satriekti pēc 17 gadus vecās meitenes nāves Zolitūdē
Svētdien, Rīgas Zolitūdes mikrorajonā, nokrītot no 16. stāva balkona bojā gāja 17 gadus veca meitene.
Trauksmi par notikušo sociālajos tīklos pauda arī vietējie iedzīvotāji. "Logs augša bija vaļā, cilvēks lejā uz uzkalniņa gulēja. Atbrauca ātrie, tad reanimācija, tad policija, laikam neizdevās atdzīvināt un vēlāk policija palika sargāt mirstīgas atliekas kamēr atbrauc apbedītāju kantoris," par notikušo vēstīja kāds aculiecinieks.
"Zinu tikai to, ka 16. stāvā bija kāda meitene. 16. stāvā, tur viņi atrada mantas, cik man zināms. Tur bija telefons un mantas," TV3 raidījumam "Degpunktā" stāsta mājas iedzīvotājs.
Apskatīt vietu, kur meitene nokritusi, atnākuši vairāki skolēni. Ar bojāgājušo apkārtējie gan neesot bijuši tuvu pazīstami, taču bērnu vidū jau izskanējis aptuvens scenārijs, kas notika liktenīgajā dienā.
"Meitenei bija 17 gadi. Viņa ir no Paula Lejiņa ielas. Viņa no mammas skrēja. Viņa paspēja ar kaut kādu kaimiņu ieskriet un uz to 16. stāvu, uz to balkonu aizskriet. Mamma nepaspēja un, kā es dzirdēju, viņa redzēja, kā viņa lec. (DP: Tad viņai ir bijis kāds strīds?) Jā, un viņai bija kaut kādas problēmas ar galvu," stāsta kāda jauniete.
Likumsargi apstiprina, ka kritiens noticis no 16. stāva balkona un to veikusi 2009. gadā dzimusi jauniete. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, un šobrīd nekas neliecina par to, ka noticis noziedzīgs nodarījums.
Jauns.lv izsaka līdzjūtību bojāgājušās meitenes tuviniekiem.
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