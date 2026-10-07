"Prātīgāk būtu iepauzēt..." AS maina toni jautājumā par Stambulas konvenciju
Patlaban prātīgāk būtu iepauzēt ar jautājumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs, jaunajā Saeimā ievēlētais "Apvienotā saraksta" (AS) politiķis Edgars Tavars.
Viņaprāt, ir redzams, ka Stambulas konvencija tiešā veidā nepasargā sievietes no vardarbības, tomēr strauja izstāšanās no šīs vienošanās var radīt negatīvas sekas un konsekvences starptautiskā mērogā, īpaši pirms Eiropas Savienības daudzgadu budžeta plāna izveidošanas.
Līdz ar to Tavars aicina pret šo jautājumu izturēties ļoti uzmanīgi un tā risināšanu "bišķiņ iepauzēt", drīzāk pievēršoties AS dotajiem solījumiem ekonomikas, ārvalstu investīciju, valsts pārvaldes reformu un drošības jomā, jo tas, viņaprāt, ir daudz svarīgāk.
Politiķis atgādināja, ka jautājums par Stambulas konvenciju nav bijis starp AS prioritātēm arī priekšvēlēšanu laikā.
Kā ziņots, pērn rudenī tobrīd opozīcijā esošais AS kopā ar citiem politiskajiem spēkiem virzīja Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas un Saeima to atbalstīja, taču iecere izraisīja plašus sabiedrības protestus. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs likumu neizsludināja un nodeva parlamentam otrreizējai caurlūkošanai. Saeima pēc būtības vienojās jautājuma galīgo izlemšanu uzticēt nākamajam parlamenta sasaukumam, kurā nu AS ir ieguvusi potenciāli dominējošu lomu.
AS Ministru prezidenta amata kandidāts, pašreizējais premjers Andris Kulbergs, kuru Valsts prezidents vēlētos redzēt veidojam arī nākamo valdību, ir solījis savā darbā fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi.