Saeimas deputāte Evika Siliņa.
Politika
Šodien 09:14
Pēc sakāves vēlēšanās Siliņa atzīst kļūdas un paziņo par ārkārtas soli
Neapmierināti ar vēlēšanu rezultātiem, partiju apvienība "Jaunā vienotība" (JV) ārkārtas kongresā pārvēlēs partijas vadību, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja JV līdere Evika Siliņa.
Viņa atzina, ka partija nav apmierināta ar sasniegto rezultātu, lai gan tam gatavojusies. "Formāts, kādā strādājam, noteikti vairs neuzrunā iedzīvotājus, biedrus," vērtēja Siliņa. Politiķe piekrita, ka arī viņa vainojama pie partijas zemā rezultātā.
Kā ziņots,15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja Apvienotais saraksts, iegūstot 41 deputāta mandātu. Tālāk sekoja "Latvija pirmajā vietā" ar 17 deputātu vietām, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" - 15, Nacionālā apvienība un "Progresīvie" - katrai 10 - un JV ar septiņiem mandātiem.
Savukārt vēlētāju aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas - šogad vēlēšanās piedalījušies tikai 51,8% vēlētāju.