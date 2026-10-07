Izsludināta 2027. gada Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla programma
Liepājas Simfoniskais orķestris no 6. līdz 20. martam Liepājas – Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā aicina piedzīvot jau 35. Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu — piecus atšķirīgus vakarus, kuros simfonisks vērienīgums mīsies ar kamermūzikas intimitāti, bet baroka un klasicisma meistardarbi sastapsies ar džeza, soulmūzikas un mūsdienu skanējuma brīvību.
Martā Liepāja atkal kļūs par vietu, kur satiekas izcili mākslinieki, drosmīgas interpretācijas un mūzika, kas spēj pārsteigt, aizkustināt un palikt atmiņā vēl ilgi pēc pēdējiem aplausiem.
"Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls izpleš spārnus atbilstoši Liepājas – Eiropas kultūras galvaspilsētas vērienam. Līdzās Liepājas Simfoniskajam orķestrim festivālu bagātinās poļu orķestris, lietuviešu koris, starptautiskas zvaigznes no Francijas, Slovākijas, Lielbritānijas, Ukrainas, Igaunijas, Lietuvas, kā arī mūsu zemes izcili mākslinieki. Svinēsim mūziku, Eiropas kultūru un mūsu vienotību!" saka Liepājas Simfoniskā orķestra vadītājs Uldis Lipskis.
Solistu lomā šajā festivālā uz skatuves kāps Ola Onabule (balss), Rebeka Ruso (viola da gamba), Valentīna Mišo (saksofons), Lilija Nikitčuka (mecosoprāns), Heldurs Harijs Pelda (tenors), Vestards Šimkus (klavieres), Ieva Saliete (klavesīns), Akvile Šileikaite (klavieres), Lina Dambrauskaite (soprāns), Edgars Ošleja (bass).
Pie diriģenta pults redzēsim poļu diriģentu Norbertu Tvorčinski, kā arī klausītājiem jau labi pazīstamos maestro Gunti Kuzmu un Jāni Liepiņu.
Festivālu atklās īpaši viesi no Polijas – pirmo reizi Liepājā viesosies Artura Malavska Piekarpatu filharmonijas simfoniskais orķestris Žešovā, savukārt festivāla noslēguma programmu kuplinās Lietuvas Valsts koris "Vilnius".
Biļetes uz festivāla koncertiem pieejamas "Biļešu paradīzes" tīklā.