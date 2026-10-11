Trīsgadnieks viens pats Bauskā, Iecēnos “kompostē” riepas, baikeris ar uzasinātu skrūvgriezi: kriminālā province
Cenu pagasta Iecēnos automobilisti iemanījušies kompostēt vecās autoriepas. Bet Daugavpilī krūmos vietējie “slēpj” no ierindas izgājušu sadzīves tehniku un to fiksē pilsētas videonovērošanas kameras. Savukārt Stopiņu pagasta Dzidriņās kārtības sargiem izdevās aizturēt baikeri, kurš it nebūt nebija dzidrs.
Šonedēļ visas valsts uzmanības centrā nonāca Bauskas bērnudārzs “Pasaulīte”, jo no tā “izmuka” trīsgadīgs puika, kurš brīvsolī klejoja pa pilsētas centru, meklēdams mammu. Ādažu kārtības sargi priecājas, ka viņu pulkam pievienojies inspektors Ūdele.
Iecēnos “kompostē” vecas riepas
Jelgavas novada pašvaldība sūkstas, ka Cenu pagasta Iecēnu zaļo dārza atkritumu savākšanas laukumā kārtējo reizi konstatēts neatbilstošs un nebūt ne “zaļš” saturs – laukumā izmestas teju 40 riepas:
“Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un uz šo laukumu vest tikai dārza atkritumus (dārzeņu un augļu atkritumi, veci augi, puķes, nopļauta zāle, koku lapas), kā arī koku zarus un krūmus, tos liekot atsevišķā krautnē.
Automobiļu riepas jānodod atbilstoši. Visu veidu riepas ir videi kaitīgi atkritumi un tās nedrīkst atstāt pie atkritumu konteineriem, izmest dabā vai dedzināt piemājas dārzā. Ņem vērā, ka likumdevējs ir noteicis riepu ražotājiem, tirgotājiem un riepu maiņas punktiem pienākumu nodrošināt nolietoto riepu pieņemšanu, aicinām ievērot principu “piesārņotājs maksā” un katram pašam būt atbildīgam par nolietoto riepu nodošanu pārstrādei.”
Tai pašā laikā Jelgavas novada atkritumu apsaimniekotājs “Jelgavas novada KU (komunālais uzņēmums)” informē, ka novembrī iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas nodot nolietotās automašīnu riepas. Tādēļ visi aicināti sekot līdzi informācijai, kā un kur tas tiks organizēts.
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Dzidriņās aiztur sapīpējušos baikeri ar uzasinātu skrūvgriezi un nažiem
Ropažu novada pašvaldības policija Stopiņu pagasta Dzidriņās aizturējusi ne visai dzidru motociklistu – viņš ne tikai pārsniedza ātrumu, bet arī bija sapīpējies “zālīti” un devās viņam vien zināmā virzienā apbruņojis ar nažiem ar dzelkšņiem izrotātos cimdos. Likumsargi ziņo:
“Patrulējot Dzidriņās, policijas darbinieki apturēja motocikla vadītāju, kurš dzīvojamā zonā divkārt pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu. Sarunas laikā radās aizdomas, ka vīrietis atrodas apreibinošo vielu ietekmē, turklāt datu pārbaude uzrādīja, ka saistībā ar narkotisko vielu apriti viņš policijas redzeslokā nonācis jau vairākkārt.
Lūgts labprātīgi uzrādīt pie sevis esošās mantas, vīrietis izņēma trauku ar, iespējams, marihuānu, kā arī vairākus nažus, uzasinātu skrūvgriezi un cimdus ar metāla dzelkšņiem. Uz jautājumu par šo metālisko priekšmetu nepieciešamību, vīrietis paskaidroja, ka tie paredzēti pašaizsardzībai.
Par atļautā ātruma pārsniegšanu personai piemērots naudas sods, bet saistībā ar atrastajām vielām un priekšmetiem vīrietis aizturēts un nodots Valsts policijai.”
Daugavpilī krūmos slēpj vecu sadzīves tehniku
Daugavpils pilsētas videonovērošanas kameru redzeslokā pagājušās nedēļas svētdienā, 4. oktobrī, nonāca personas, kuras gaišā dienas laikā izmeta lielgabarīta atkritumus tiem neparedzētā vietā – krūmos pie sadzīves atkritumu konteineriem.
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Par konstatēto pārkāpumu tika informēta pašvaldības policijas patruļa. Policijas darbinieki noskaidroja iesaistīto personu un uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu, personu saucot pie administratīvās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pašvaldības policija atgādina, ka lielgabarīta atkritumi ir jāapsaimnieko atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumiem Nr. 16 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā”, sadzīvē radušos lielgabarīta atkritumus to radītājs vai valdītājs savāc atsevišķi no citiem atkritumiem un nodrošina to nogādāšanu uz dalītās atkritumu savākšanas punktiem vai laukumiem ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, par šo atkritumu pārvadāšanu vienojoties atsevišķi, vai ievieto speciāli šim nolūkam paredzētajās atkritumu apsaimniekotāja atkritumu tvertnēs.
Mēbeles, sadzīves tehniku un citus priekšmetus, kas nav vienkārši izmetami atkritumu tvertnē, iedzīvotāji var nogādāt šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Liģinišķu apkaimē.
Atkritumu izmešana tiem neparedzētā vietā ir administratīvi sodāma rīcība – par to piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 50 līdz 750 eiro, bet juridiskajai personai – no 250 līdz 1500 eiro.
No bērnudārza pamucis trīsgadnieks klejo pa Bausku
Baušķeniekus ceturtdien, 8. oktobrī, pārsteidza pa pilsētas ielām klejojošs trīs gadus vecs zēns. Bauskas novada pašvaldība informē, ka Bauskas pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Pasaulīte” notika incidents, kurā audzēknis patvaļīgi pameta iestādes teritoriju. Par laimi bērns ir atradies sveiks un vesels.
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“Mēs apzināmies, ka šādas situācijas satrauc gan bērna ģimeni, gan citus vecākus, gan iestādes darbiniekus. Bērnu drošība ir un paliek pašvaldības un izglītības iestāžu augstākā prioritāte, tādēļ notikušais tiek vērtēts ar visu nopietnību. Nekavējoties pēc incidenta pašvaldības vadība sasauca ārkārtas sanāksmi ar novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, lai analizētu notikušo un lemtu par papildu drošības pasākumiem.
Pašlaik ir uzsākts gan administratīvais process pašvaldības policijā, gan dienesta pārbaude, lai pilnībā noskaidrotu notikuma apstākļus un izvērtētu atbildību. Vienlaikus visās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzdots veikt drošības infrastruktūras pārbaudi, īpašu uzmanību pievēršot teritoriju vārtiem, slēdzenēm, piekļuves sistēmām un nožogojumiem. Tāpat tiek atkārtoti pārskatīta bērnu uzraudzības kārtība un rīcība ārkārtas situācijās, lai nodrošinātu vēl ātrāku reaģēšanu un novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos. Ceturtdienas vakarā ar PII “Pasaulīte” vecākiem pārrunāti drošības jautājumi, uzklausīti viņu jautājumi un bažas, kā arī skaidrota turpmākā rīcība.
Pašvaldība aicina arī vecākus būt līdzatbildīgiem par drošas vides veidošanu, rūpīgi aizverot iestāžu vārtus, nenododot piekļuves kodus bērniem un regulāri pārrunājot drošības jautājumus ģimenē. Bērnu drošība ir kopīga atbildība, kurā svarīga ir gan iestāžu, gan ģimeņu, gan visas sabiedrības iesaiste,” informē vietvara.
Laikraksts “Bauskas Dzīve” raksta, ka nepilnu četru mēnešu laikā šis ir jau otrais gadījums, kad no “Pasaulītes” neviena nepamanīts aizklīdis bērns. Pēc puikas tuvinieces stāstītā, bērns viens pats mērojis aptuveni divus kilometrus pa Bauskas centru. Sociālajos tīklos vēstīts, ka zēns piestūma telpu dekorēšanai novietoto ķirbi pie durvīm, aizsniedza augsto pogu un pārrāpās pāri žogam, lai dotos meklēt mammu. Vispirms viņš devies uz viesnīcu, kur strādā bērna māte, taču viņu tur nav sastapis. Pēc tam ceļu mērojis uz veikalu “Mājai un dārzam”, kur mēģinājis iegādāties konfektes, bet vēlāk aizgājis līdz mājām.
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Zēna radiniece pastāstījusi, ka puika pirms aiziešanas esot atstāts viens pats bērnudārza garderobē, kur viņam bijis jāpasēž par sliktu uzvedību. Īpašu sašutumu izraisījis tas, ka mazais zēns pa ceļam sastapis vairākus pieaugušos, apmeklējis veikalu un viesnīcu, tomēr neviens nav pievērsis uzmanību tam, ka tik mazs puika atrodas viens pats, raksta “Bauskas Dzīve”.
Ādažos kārtību sargā ūdele no sermuļu dzimta
Ādažu novada pašvaldības policija “Facebook” priecājas, ka tai pievienojies brīvprātīgais kārtības uzraugs no sermuļu dzimtas pulka. “Veicot makšķernieku pārbaudi Gaujas krastā, mūsu komandai negaidīti pievienojās jauns “inspektors” - ūdele! Tā ļoti rūpīgi pārbaudīja, vai zivis tiek ķertas godprātīgi (un, iespējams, cerēja uz kādu “nodokļa” daļu no loma). Neparastais likumsargu palīgs iemūžināts video, ar kuru novada pašvaldības policija dalījusies savā “Facebook” kontā.