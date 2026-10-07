Kļūst zināmi jauni apstākļi par masu avāriju Iecavas pagastā: noraida tehniskas ķibeles versiju
Otrdienas rītā uz Bauskas šosejas Iecavas pagastā pie Dimzukalna notika smaga avārija, kurā iesaistītas sešas automašīnas, tostarp četri kravas transportlīdzekļi. Sadursmes rezultātā slimnīcā nogādāti divi cilvēki, no kuriem viens guvis smagas traumas, liecina atbildīgo dienestu informācija.
Kā vēsta raidījums "Degpunktā", sākotnējie dati liecina, ka negadījumu izraisījis kādas smagās automašīnas vadītājs, kurš pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ iebraucis pretējā braukšanas joslā.
Tur viņš saskāries ar trim citiem kravas transportlīdzekļiem un vienu mikroautobusu, bet pēc tam iebraucis grāvī. Savukārt aiz mikroautobusa braucošā "Citroen" spēkrata vadītājs, lai izvairītos no trieciena, nobraucis no ceļa.
Negadījumā visnopietnākās traumas guvis pats avārijas izraisītājs, kurš smagā stāvoklī hospitalizēts. Tāpat medicīnas iestādē ar salīdzinoši vieglākām traumām nogādāts vēl viens kravas automašīnas vadītājs.
Notikuma vietā strādāja Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) eksperti, izmantojot bezpilota lidaparātu, lai detalizēti izanalizētu avārijas gaitu un spēkratu trajektorijas.
CSDD drošības eksperts Oskars Irbītis norāda, ka pašreizējā informācija neapstiprina varbūtību par tehnisku defektu, piemēram, plīsušu riepu. Precīzi negadījuma apstākļi un iemesli, kādēļ šoferis mainīja braukšanas virzienu, tiek skaidroti.