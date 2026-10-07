Gaidāma saulaina un silta diena. Laikapstākļu prognoze trešdienai
Foto: LETA
Sabiedrība

Gaidāma saulaina un silta diena. Laikapstākļu prognoze trešdienai

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Trešdien Latvijā gaidāms sauss un lielākoties saulains laiks, prognozē sinoptiķi.

Gaidāma saulaina un silta diena. Laikapstākļu prog...

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +14..+17 grādiem. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, vakarā galvenokārt gaidāms bezvējš.

Rīgā, spīdot saulei un pūšot lēnam rietumu, dienvidrietumu vējam, gaiss iesils līdz +16 grādiem.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1012-1015 hektopaskāli jūras līmenī.

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