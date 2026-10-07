Sabiedrība
Šodien 07:02
Gaidāma saulaina un silta diena. Laikapstākļu prognoze trešdienai
Trešdien Latvijā gaidāms sauss un lielākoties saulains laiks, prognozē sinoptiķi.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +14..+17 grādiem. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, vakarā galvenokārt gaidāms bezvējš.
Rīgā, spīdot saulei un pūšot lēnam rietumu, dienvidrietumu vējam, gaiss iesils līdz +16 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1012-1015 hektopaskāli jūras līmenī.