Austrumu slimnīca apstrīdēs VDI vērtējumu par durvīs iespiestās darbinieces nelaimes gadījuma cēloni
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS) apstrīdēs Valsts darba inspekcijas (VDI) vērtējumu par aprīlī notikušo nelaimes gadījumu darbā, kurā secināts, ka durvīs iespiestās slimnīcas darbinieces nāvē vainojama darba aizsardzības pasākumu neveikšana.
Slimnīca uzskata, ka nav pilnībā izvērtēta un ņemta vērā tās iepriekš sniegtā informācija un paskaidrojumi, pavēstīja slimnīcas pārstāve Lineta Mikša.
"Aktā izdarītajiem secinājumiem nepiekrītam, jo mūsu ieskatā nav pilnībā izvērtēta un ņemta vērā slimnīcas iepriekš sniegtā informācija un paskaidrojumi, tostarp dokumentētā informācija par darba aizsardzības prasību ievērošanu un nelaimes gadījuma cēloņsakarību konkrētajā situācijā," komentē RAKUS valdes priekšsēdētājs Vadims Beļuns.
Beļuns pauž, ka slimnīcas valde pret notikušo izturoties ar vislielāko atbildību. "Lai sniegtu pamatotus komentārus par VDI secinājumiem, mums vispirms bija jāsaņem un jāizvērtē izmeklēšanas dokumenti, šos dokumentus slimnīcasaņēma tikai vakar," pauž Beļuns.
Tā kā turpinās kriminālprocess, RAKUS patlaban nevarot sniegt plašākus komentārus par konkrētajiem nelaimes gadījuma apstākļiem. Slimnīca turpinās sadarboties ar izmeklēšanas iestādēm un veikt nepieciešamos pasākumus darbinieku un apmeklētāju drošībai.
Pēc nelaimes gadījuma RAKUS nav gaidījusi izmeklēšanas noslēgumu - slimnīcā veiktas ārpuskārtas visu automātisko durvju un liftu pārbaudes. Pārvērtēti arī darba vides riski un nodrošinātas atkārtotas instruktāžas darba aizsardzībā. Līdztekus darbiniekiem nodrošināta psihoemocionālā atbalsta pieejamība.
Slimnīca nedrīkstot atklāt, vai bojāgājušās darbinieces tuviniekiem izmaksātas kādas kompensācijas.
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Kā secinājusi VDI, RAKUS notikušā nelaimes gadījuma, kurā durvīs nāvējoši tika iespiesta slimnīcas darbiniece, cēlonis ir darba aizsardzības pasākumu neveikšana.
Noslēdzoties inspekcijas veiktajai nelaimes gadījuma izmeklēšanai, ekspertīzē konstatēts, ka durvis nebija pietiekami aprīkotas ar drošības sensoriem. Tie bija jāuzstāda tā, lai, cilvēkam esot bīstamajā zonā, durvis apstātos vai sāktu pretkustību, skaidrojusi VDI. Inspekcija norādījusi, ka sensoru izvietojums nenodrošināja, ka durvis nesaspiež cilvēku. Durvis bija darbojušās vairākus gadus.
VDI skaidrojusi, ka jebkāda durvju nonākšana saskarsmē ar lietotāju vai darbinieku ir nepieņemama. Lai tas nenotiktu, darba devējam jāveic konkrēti pasākumi, kas ļautu izvairīties no nelaimes gadījuma un durvis lietot droši. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka šie pasākumi nav veikti.
Normatīvajos aktos darba devējam noteikts pienākums aprīkot kustīgās daļas ar drošības ierīcēm, kas pasargātu darbinieku no nonākšanas bīstamajā zonā vai apstādinātu šīs ierīces. Inspekcija arī norādīja, ka ir regulas, kas nosaka, kā šādas durvis jāaprīko.
Atbildot uz jautājumu par iespējamo ražotāja atbildību, VDI skaidroja, ka durvju lietotājam, šajā gadījumā RAKUS, ir virkne pienākumu. Inspekcijas ieskatā nevar runāt par ražotāja atbildību, ja sensori izvietoti neatbilstoši vai nepietiekami.
Visus izmeklēšanas materiālus VDI pārsūtīs Valsts policijai, kas tos izmantos par šo negadījumu sāktajā kriminālprocesā daļā par darba aizsardzību un darba devēja atbildību.
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Paralēli pret darba devēju sākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par darba aizsardzības pasākumu neveikšanu. VDI skaidroja, ka par šo pārkāpumu paredzēts administratīvais sods - naudas sods. Tā apmērs jāizvērtē atbilstoši soda amplitūdai.
VDI pieņēmusi lēmumu arī citās ārstniecības iestādēs veikt preventīvas pārbaudes un informēt tās par nepieciešamību pārskatīt durvju atbilstību, jo šādas durvis varētu būt arī citās iestādēs.
VDI uzsver, ka, uzstādot šādas durvis, jāpārliecinās par to atbilstību visiem standartiem un drošības prasībām. Tāpat jāpārliecinās, vai drošības sensori, pat ja tie ir uzstādīti, tiešām darbojas.
VDI informējusi, ka no Austrumu slimnīcas saņemti daudzi un dažādi skaidrojumi, kuros slimnīca galvenokārt paudusi, ka atbildība nav tās pusē. RAKUS nav piekritusi inspekcijas noteiktajam nelaimes gadījuma cēlonim. VDI Austrumu slimnīcas sniegto viedokli ir analizējusi, izvērtējusi un ņēmusi vērā. VDI pārstāvji pauduši, ka slimnīcaneignorē prasības un nenoraida VDI uzstādījumus - inspekcija un RAKUS sadarbojoties.