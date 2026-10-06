Ārlietu ministrija sāk procesu par Krievijas pilsoņa Ragozina iekļaušanu Latvijas melnajā sarakstā
Ārlietu ministre Baiba Braže (JV) nolēmusi sākt procesu par Krievijas pilsoņa Leonīda Ragozina, kurš tiek dēvēts par neatkarīgo žurnālistu, iekļaušanu Latvijai nevēlamo personu jeb "persona non grata" sarakstā.
Braže tviterī vēsta, ka, ņemot vērā šodien saņemto kompetento iestāžu informāciju un pārrunājot ar premjeru un iekšlietu ministru, viņa lēmusi sākt procesu "par vēl viena Krievijas pilsoņa" iekļaušanu Latvijai nevēlamo personu sarakstā. Šī persona ir Ragozins.
Bražes partijas biedrs, "Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics nesen bija vērsies Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), aicinot izvērtēt iespēju anulēt Ragozinam izsniegto pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā.
Par iesniegumu informēts arī Valsts drošības dienests (VDD).
Deputāts norāda, ka Ragozina publiskā darbība un izteikumi starptautiskajos medijos un sociālajos tīklos regulāri atspoguļo Krievijas oficiālos ārpolitikas un propagandas vēstījumus, kā arī veicina agresorvalsts naratīvus par karu Ukrainā. Jurēvics uzskata, ka šāda rīcība satur informācijas kara un hibrīddraudu elementus.