Īpaši agresīva provokācija uz Latvijas robežas: bruņoti pavadoņi dzinuši migrantus Latvijas virzienā
Šonedēļ maskās tērpti, agresīvi un bruņoti pavadoņi no Baltkrievijas mēģinājuši pār robežu Latvijā nogādāt nelegālo migrantu grupu, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Šonedēļ vismaz 20 nelegālo migrantu grupa maskās tērptu pavadoņu vadībā mēģināja nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. NBS karavīri robežas šķērsošanas mēģinājumu apturēja, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem šoreiz provokācija bijusi īpaši demonstratīva un agresīva.
Nelegālo migrantu pavadoņi bija bruņoti, izteica draudus NBS karavīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā.
Vairākas stundas pēc šī konflikta maskās tērpti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga kameras, informē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA). Personas atgriezušās Baltkrievijas teritorijā pirms paspēja ierasties robežsargu vienība.
"Baltkrievijai būtu jāsaprot, ka šādi gadījumi var novest pie smagākām sekām pašai Baltkrievijai," paudis ministrs.
Notikušais apstiprina, ka apzinātas provokācijas un hibrīdapdraudējumi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas turpināsies, izmantojot nelegālo migrāciju kā instrumentu spiediena radīšanai uz Latvijas un vienlaikus arī Eiropas Savienības un NATO ārējo robežu, vērtē NBS.
NBS arī turpmāk sniegs atbalstu Valsts robežsardzei uz Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-krievijas robežas, lai kopīgi reaģētu uz nelegālās migrācijas radītajiem izaicinājumiem, provokācijām un citiem hibrīdapdraudējumiem.
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Jau ziņots, ka Valsts robežsardze pirmdien novērsusi 59 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu no Baltkrievijas puses.
Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 11 925 cilvēki.
Valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.