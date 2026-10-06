Atklāta jauno mākslinieku darbu izstāde “Latvijas valsts mežu stipendija mākslā”
AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Rīgas klientu centrā, Vaiņodes ielā 1, atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) studentu darbu izstāde “Latvijas valsts mežu stipendija mākslā 2026”, kas notiek jau desmito gadu. Jaunie mākslinieki savos darbos veido asociācijas par mākslas mijiedarbību ar meža vidi par tēmu “Skābeklis”.
Šogad stipendijai pieteiktie mākslas darbi pirmo reizi tapuši īpaša plenēra laikā, kas notika Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē šajā vasarā. Plenēra dalībnieki noteiktā laikā radīja mākslas darbus par izvirzīto tēmu uz gleznošanai īpaši sagatavota bērza saplākšņa. Līdzīgi kā plenērs, kam raksturīga brīva darbošanās forma, arī izstāde iekārtota līdzīgā izklaidu manierē.
LVM Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs norāda:
"Mežs ir vieta, kur satiekas daba, cilvēks un iedvesma. Latvijas ainavas daudzveidība māksliniekiem piedāvā neizsmeļamu iespēju avotu – no gaismas un krāsu spēles līdz formām, faktūrām un sajūtām, ko iespējams pārvērst mākslas darbā. Jau desmit gadus LVM stipendija mākslā sniedz iespēju jaunajiem māksliniekiem šo iedvesmu meklēt un attīstīt, ļaujot mežam kļūt par daļu no viņu radošā ceļa. Šogad stipendijas desmitgade tika īpaši atzīmēta ar mākslas plenēru LVM dabas parkā Tērvetē, kur daba kļuva par telpu jaunām idejām, sarunām un radošiem eksperimentiem. Mums ir patiess prieks turpināt šo tradīciju un ik gadu sastapt arvien jaunus talantus, kuru skatījums Latvijas mežu stāstu padara vēl daudzveidīgāku.”
Izstādē apskatāms 21 mākslas stipendiju konkursa finālistu radītais darbs. Izstāde atvērta līdz 30. oktobrim LVM klientu centrā Vaiņodes ielā 1, Rīgā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Izstādē apskatāmi Latvijas Mākslas akadēmijas 1. un 2. kursa Glezniecības katedras studentu dažādie skatījumi uz dabu, meža ainavu un cilvēka attiecībām ar vidi. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šoreiz visi mākslas darbi tika radīti uz AS “Latvijas Finieris” dāvinātā saplākšņa, piešķirot jubilejas izstādei vienotu vizuālo raksturu un sasaistot mākslas procesu ar koksni kā Latvijas mežu sniegtu dabas materiālu.
Konkursa uzvarētājs tiks paziņots 30. oktobrī. Konkursa uzvarētājs saņems vienreizēju stipendiju – 1500 eiro. Stipendiju konkurss sadarbībā ar LMA tiek rīkots kopš 2017. gada.