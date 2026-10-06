Operāciju “Vilkatis” pagarina līdz gada beigām; uz Latvijas robežas atkal pastiprinās nelegālo migrantu spiediens
Valdībā šodien lēma vēl līdz 31. decembrim pagarināt operāciju "Vilkatis", šodien žurnālistiem pastāstīja Krīzes vadības centra (KVC) vadītājs Arvis Zīle.
Viņš atzina, ka pēdējo divu nedēļu laikā atkal redzams pastiprināts nelegālo robežšķērsotāju spiediens uz Latvijas robežu. Šobrīd nelegālās migrācijas organizatori mēģina migrantus nogādāt pāri robežai jebkādiem līdzekļiem - pat spiežot cilvēkus ar varu pāri robežai, stāstīja Zīle.
Tāpat pēdējā laikā tiek atkal demontētas un zagtas kameras uz robežas, viņš skaidroja.
Zīle pieļāva, ka spiediens tieši pēdējās nedēļās varēja būt saistīts ar Latvijas parlamenta vēlēšanām, bet viņš uzsvēra, ka šāds izvērtējums jāprasa drošības iestādēm.
Viņš skaidroja, ka operācijas stratēģiskie mērķi nav mainījušies arī pēc termiņa pagarināšanas - nepieciešams izstrādāt priekšlikumus Valsts robežsardzes kapacitātes celšanai, lai iestāde varētu ar nelegālās migrācijas problēmu tikt galā pati bez citu iesaistes. Tāpat tiek domāts par aktīvāku tehnisko līdzekļu lietošanu - bezpilota lidaparātiem un dažādiem sensoriem.
Zīle atklāja, ka viņš sākotnēji bija rosinājis minēto operāciju pagarināt līdz šā gada 3. novembrim, tomēr, pēc apspriedes valdībā, lemts par operācijas norisi līdz 31. decembrim.
Lūgts vērtēt pašreizējos "Vilkača" sasniegumus, Zīle norādīja, ka jau sākumā varēja redzēt, ka starp Latviju un Lietuvu krasi izlīdzinās nelegālās migrācijas gadījumu skaits. Latvija līdz ar to vairs nebija "vājais posms", viņš norādīja.
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Tāpat operācija laikā aizturēti vairāki nelegālās migrācijas organizētāji - pēdējo četru nedēļu laikā vien aizturēti četri šādi noziedznieki.
Kā vēstīts, lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija "Vilkatis". Tās mērķis ir būtiski samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē. Sākotnēji šo operāciju bija paredzēts noslēgt augusta beigās, bet vēlāk tā tika pagarināta līdz oktobra sākumam.