Olaines uzņēmējdarbības atbalsta centra pieredzes apmaiņas brauciens uz Tallinu
Rīgas plānošanas reģiona pieredzes apmaiņas braucienā uz Tallinu Olaines novada pārstāvji iepazina pārtikas nozares jaunākās tendences un sadarbības iespējas izstādē Tallinn FoodFair 2026. Seminārā par pārtikas atkritumu mazināšanu tika akcentēta pašvaldību un partneru sadarbība, sniedzot idejas turpmākiem uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem Olaines novadā.
Rīgas plānošanas reģiona organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Tallinu piedalījās arī Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra direktors kopā ar Olaines novada uzņēmēju.
Brauciena laikā tika apmeklēta starptautiskā pārtikas nozares izstāde „Tallinn FoodFair 2026” (Tallinna Toidumess), kas pulcēja pārtikas nozares uzņēmējus un profesionāļus, iepazīstinot ar jaunākajām tendencēm, inovācijām un sadarbības iespējām.
Izstādes apmeklējuma laikā notika arī seminārs „Municipalities’ possibilities for reducing food waste and support donation” („Pašvaldību iespējas pārtikas izšķērdēšanas mazināšanā un ziedošanas veicināšanā”), kurā tika aplūkoti pārtikas atkritumu un pārtikas zudumu apjomi Igaunijā, pārtikas pārpalikumu ziedošanas iespējas, kā arī pašvaldību loma pārtikas atkritumu mazināšanā skolās, bērnudārzos un citās pašvaldību iestādēs.
Seminārā tika uzsvērta arī sadarbības nozīme starp pašvaldībām, uzņēmējiem, labdarības organizācijām un pārtikas bankām, lai pārtikas pārpalikumi nonāktu pie cilvēkiem, kuriem tie nepieciešami.
Pieredzes apmaiņas brauciens sniedza iespēju iepazīt Igaunijas pieredzi pārtikas aprites, uzņēmējdarbības un pašvaldību iesaistes jomā, kā arī gūt idejas turpmākai sadarbībai un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem Olaines novadā.