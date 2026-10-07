Liepājas sabiedriskajā transportā sasniegts līdz šim lielākais reģistrēto braucienu skaits
Septembrī Liepājas sabiedriskais transports sasniedza jaunu rekordu ar 698 856 reģistrētiem braucieniem, kas ir par 21,6% vairāk nekā augustā un līdz šim lielākais mēneša rādītājs kopš e-norēķinu ieviešanas. Divas trešdaļas braucienu veiktas ar abonementa biļetēm, un 99% reģistrēti ar e-karti vai mobilo lietotni.
2026. gada septembrī Liepājas sabiedriskajā transportā reģistrēti 698 856 braucieni – lielākais braucienu skaits viena mēneša laikā kopš elektronisko norēķinu sistēmas ieviešanas 2024. gada oktobrī.
Salīdzinājumā ar augustu braucienu skaits palielinājies par 124 245 jeb 21,6% – no 574 611 līdz 698 856 braucieniem. Pārsniegts arī iepriekšējais augstākais rādītājs, kas tika sasniegts 2026. gada aprīlī, kad reģistrēja 679 234 braucienus. Septembra rezultāts ir par 19 622 braucieniem jeb 2,9% lielāks.
Vidēji septembrī sabiedriskajā transportā reģistrēti aptuveni 23,3 tūkstoši braucienu dienā. Rezultāti apliecina, ka, sākoties jaunajam mācību gadam un iedzīvotājiem atgriežoties ierastajā darba un mācību ritmā, sabiedriskais transports ir nozīmīga ikdienas mobilitātes daļa.
Divas trešdaļas braucienu veiktas ar abonementa biļetēm
Septembrī turpinājusi palielināties interese par ilgāka termiņa abonementa biļetēm. Mēneša laikā realizētas 6 799 30 dienu abonementa biļetes – par 892 biļetēm jeb 15,1% vairāk nekā augustā, 1 077 30 dienu abonementa biļetes darba dienām – par 218 biļetēm jeb 25,4% vairāk un 971 90 dienu abonementa biļete – par 55 biļetēm jeb 6% vairāk.
Abonementa biļetes ir izdevīgas regulārajiem pasažieriem, jo to derīguma laikā nodrošina neierobežotu braucienu skaitu. Septembrī ar 30 un 90 dienu abonementa biļetēm kopā reģistrēti 463 528 braucieni jeb 66,3% no visiem braucieniem.
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Pozitīva tendence turpinās gada jeb 365 dienu abonementa biļešu izvēlē, kas tika ieviestas šī gada 31. jūlijā. Augustā tika realizētas 13 jaunas gada biļetes, bet septembrī – vēl astoņas. Tādējādi divu mēnešu laikā pasažieri iegādājušies jau 21 gada abonementa biļeti. Gada biļete maksā 280 eiro un nodrošina neierobežotu braucienu skaitu 365 dienas.
Septembrī sasniegts arī jauns valsts atvieglojumu biļešu izmantošanas rekords – ar tām reģistrēti 53 909 braucieni, kas ir par 3 872 braucieniem jeb 7,7% vairāk nekā augustā. Valsts atvieglojumu biļetes veido 7,7% no visiem septembra braucieniem. Tās ar 100% atlaidi izmanto personas ar invaliditāti un viņu pavadoņi, kā arī bērni bāreņi. Elektroniskā biļešu sistēma nodrošina ērtāku atvieglojumu izmantošanu un precīzāku šo pasažieru braucienu uzskaiti.
Septembrī ar 40 minūšu laika biļetēm reģistrēti 66 218 braucieni, bet ar desmit laika biļešu komplektiem – vēl 75 439 braucieni. Kopā tie ir 141 657 braucieni jeb 20,3% no visiem septembrī reģistrētajiem braucieniem.
Laika biļete ļauj tās derīguma laikā pārsēsties citā autobusā vai tramvajā, par nākamo braucienu papildus nemaksājot. Pārsēžoties biļete jāreģistrē atkārtoti. Ja tā reģistrēta 40 minūšu derīguma laikā, braucienu iespējams turpināt līdz attiecīgā reisa galam.
Septembrī ar e-karti reģistrēti 373 659 braucieni jeb 53,5%, savukārt mobilajā lietotnē – 318 242 braucieni jeb 45,5%. Pie transportlīdzekļa vadītāja iegādātās biļetes izmantotas 6 955 braucienos jeb 1% gadījumu. Tādējādi 99% braucienu reģistrēti ar e-karti vai mobilo lietotni.
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Galvenajos maršrutos reģistrēts vairāk nekā 81% braucienu
Tramvajā, 3. autobusa maršrutā un 6. un 6A autobusa maršrutā kopā reģistrēts vairāk nekā 81% no visiem septembra braucieniem. Tramvajā reģistrēts 230 561 brauciens jeb 33% no kopējā skaita. No autobusu maršrutiem visvairāk braucienu reģistrēts 3. maršrutā – 183 694 jeb 26,3%, savukārt 6. un 6A maršrutā kopā – 153 239 jeb 21,9%. 9., 9A un 9C maršrutā kopā reģistrēti 37 459 braucieni jeb 5,4% no visiem septembra braucieniem.
Aģentūra “Liepājas Sabiedriskais transports” pateicas pasažieriem par sabiedriskā transporta izmantošanu ikdienā.