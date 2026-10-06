Noskaidrots stiprākais ugunsdzēsējs glābējs Latvijā
Liepājā aizvadīts Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā “Stiprais ugunsdzēsējs”, kurā par spēcīgāko komandu kļuva Latvijas izlase un individuāli uzvarēja Artūrs Rožkovs, piedaloties sportistiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Sacensības rīkotas Interreg FireLess projektā, stiprinot reģionu ugunsdzēsības kapacitāti.
Pagājušā nedēļā, ceturtdien un piektdien, Liepājas Daugavas rezerves stadionā, Jūrmalas ielā 3, norisinājās Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā „Stiprais ugunsdzēsējs”, kura noslēgumā tika noskaidrots šī gada spēcīgākais Latvijas ugunsdzēsējs glābējs un spēcīgākā komanda. Sacensību uzvarētāji tika noskaidroti individuālajā, tandēmu un komandu ieskaitē. Sacensībās startēja ugunsdzēsēji glābēji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Sacensību atklāšana norisinājās ceturtdien un tajā uzrunu teica Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks Mārtiņš Baltmanis, Liepājas valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš un Liepājas sporta pārvaldes vadītājs Aivis Tints. Pasākuma ietvaros svinīgi tika atklāts pārvietojamais ugunsdzēsības sporta tornis Liepājā, kā arī muzikālu priekšnesumu sniedza Jānis Buķelis.
Komandu ieskaitē no kopumā 19 komandām uzvaru guva Latvijas komanda (Ričards Jirgensons, Artūrs Rožkovs, Kristaps Ansons, Tomass Jaunzems, Ņikita Skorbenko), otro vietu ieguva Lietuvas komanda, bet trešo – komanda “Latgales vīri”. Individuālajās sacensībās piedalījās 44 dalībnieki un par šī gada Latvijas stiprāko ugunsdzēsēju kļuva Artūrs Rožkovs, otro vietu ieguva Ričards Jirgensons, bet trešo – Kristaps Ansons. Tandēmu sacensībās 25 tandēmu konkurencē pirmo vietu ieguva Tomass Jaunzems un Kristaps Ansons, bet jaukto tandēmu grupā – Annemarija Rivča un Viktors Valainis. Šogad sacensības krāšņākas padarīja arī VUGD un VUGD Zemgales reģiona pārvaldes vadības komandu piedalīšanās komandu stafetē.
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Sacensību „Stiprais ugunsdzēsējs” distance veidota, balstoties uz Eiropā un ASV populāru sporta veidu, kas pārbauda ugunsdzēsēju glābēju profesionālās iemaņas un fizisko sagatavotību. Distance sastāv no pieciem posmiem – uzkāpšanas tornī, nesot šļūteņu saini, šļūteņu rituļa uzvilšanu uz torņa augšējās platformas, spēka pārbaudes, sitot ar āmuru pa sliedi, ar ūdeni pilnas šļūtenes vilkšanu un gandrīz 90 kg smaga manekena nogādāšanu līdz finišam. Visa distance tiek veikta ugunsdzēsēja glābēja speciālajā aizsargtērpā, turklāt individuālajās sacensībās dalībnieki elpo ar elpošanas aparāta palīdzību. Tādējādi tiek maksimāli tuvu imitēti tie apstākļi, kādos ugunsdzēsējiem glābējiem jāstrādā ugunsgrēkā.
Sacensības tika rīkotas Interreg VI-A Latvijas – Lietuvas programmas 2021. - 2027. gadam projekta “Ugunsdzēsības kapacitātes stiprināšana Klaipēdas un Kurzemes reģionos ugunsgrēku mazināšanai” (FireLess, LL-00275) ietvaros. Tā īstenošanas periods ir no 2025. gada 1. marta līdz 2027. gada 28. februārim (24 mēneši), bet budžets – 329 336 EUR (VUGD budžeta daļa 65 867 EUR, ES līdzfinansējums 263 469 EUR).