Pāvilostas un Vērgales pamatskolās izskanējis koncerts "Rudens noskaņās"
Skolotāju dienas ietvaros Pāvilostas un Vērgales pamatskolās izskanēja sirsnīgs koncerts “Rudens noskaņās”, kurā 40 jaunie stīgu instrumentu spēlētāji un ansamblis AMBER STRINGS no Liepājas reģiona priecēja skolēnus un skolotājus ar daudzveidīgu programmu no klasikas līdz ritmiskiem skaņdarbiem. Pasākums kļuva par iedvesmojošu dāvanu skolām un vērtīgu skatuves pieredzi jaunajiem mūziķiem.
Atzīmējot Skolotāju dienu, Pāvilostas un Vērgales pamatskolā izskanēja koncerts "Rudens noskaņās". Muzikālo sveicienu skolēniem un skolotājiem sniedza 40 jaunie vijolnieki, altisti un čellisti no Liepājas reģiona mūzikas skolām, kā arī Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas stīgu ansamblis "AMBER STRINGS".
Jauno mūziķu sniegumu vadīja diriģente Beate Zariņa-Blaščinska, skolotāja Dita Barona un koncertmeistare Līna Andrējeva. Daudzveidīgajā programmā klasiskā mūzika mijās ar ritmiskiem un temperamentīgiem skaņdarbiem - no Jozefa Haidna "Rotaļlietu simfonijas" līdz Emīla Hradecka regtaimam "Saldējums" un Mikisa Teodorakisa grieķu dejai "Sirtaki".
Skolēni un pedagogi jauno mākslinieku priekšnesumus uzņēma ar lielu interesi un atsaucību. Koncerts kļuva par sirsnīgu Skolotāju dienas dāvanu, sniedzot iespēju ikdienas gaitās uz brīdi apstāties un kopā baudīt mūziku.
Savukārt jaunajiem mūziķiem uzstāšanās bija vērtīga iespēja gūt koncertpieredzi, pilnveidot skatuves prasmes un izjust kopīgas muzicēšanas prieku.