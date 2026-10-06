Nīcas vidusskolas pirmklasnieki projektā “Meža dienas” iepazīst mežu
Nīcas vidusskolā “Meža dienas 2026” ietvaros pirmklasnieki iepazinās ar meža nozīmi un apsaimniekošanu, klausoties Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētnieku stāstījumos un praktiski darbojoties ar meža pētnieku instrumentiem. Projekta mērķis ir izglītot sabiedrību par ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un to lomu ekosistēmās, klimatā un ainavā visos plānošanas reģionos
2026. gada 29. septembrī Meža attīstības fonda finansētā projekta “Meža dienas 2026” ietvaros Nīcas vidusskolā viesojās Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” mežzinātnes vadošā pētniece Arta Bārdule un pētnieks Andis Bārdulis, lai iepazīstinātu 1. klases skolēnus ar meža nozīmi un tā apsaimniekošanu.
Pētnieki stāstīja par mežu kā daudzveidīgu ekosistēmu, par to, kā mežā pareizi un droši uzvesties, kā arī par vērtībām un labumiem, ko mežs cilvēkiem sniedz, – ogām, sēnēm, kokmateriāliem, Ziemassvētku eglītēm un citām meža veltēm.
Pētnieks skolēnus iepazīstināja arī ar savu “meža pētnieka somu” un darba rīkiem, kas viņam mežā vienmēr ir līdzi. Instrumentus varēja iemēģināt arī paši pirmklasnieki, mērot koku stumbru apkārtmēru un izmēģinot rīkus, ar ko noteikt koku augstumu.
Nodarbībā skolēni ne tikai ieguva jaunas zināšanas, bet arī praktiski darbojās – izspēlēja izzinošas spēles par to, kas mežam ir “draugs” un kas – “drauds”, un kopīgi sprieda, kādām lietām mežā ir vieta un kādām nav, kā arī pētīja dažādu koku stumbrus un lapojumu.
Projekts “Meža dienas” norisinās visos plānošanas reģionos, un tā mērķis ir izglītot sabiedrību par meža apsaimniekošanu, meža un koku nozīmi klimata mērķu sasniegšanā, kā arī koku, krūmu, parku, aleju, skvēru, meža parku un koku rindu nozīmi ainavā un arhitektūrā.