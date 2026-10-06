Grobiņā norit jaunas ielas izbūve uzņēmējdarbības attīstībai
Grobiņā sākta jaunās Malkas ielas izbūve “Lauktehnikas” teritorijā, lai uzlabotu piekļuvi uzņēmējdarbības zonai un veicinātu privātās investīcijas Liepājas funkcionālajā teritorijā. Projekts, ko līdzfinansē ERAF un pašvaldība, paredz 145 metru garas ielas, inženierkomunikāciju pielāgošanu un energoefektīvu apgaismojumu, darbus pabeidzot sešu mēnešu laikā.
Šā gada jūlijā Grobiņā, “Lauktehnikas” teritorijā sākās jaunas ielas - Malkas ielas - izbūves darbi pašvaldības īstenotajā projektā “Infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības atbalstam Liepājas funkcionālajā teritorijā, Dienvidkurzemes novadā”.
Darbus veic būvprojekta “Transporta infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības attīstībai “Lauktehnikas” teritorijā – Malkas un Lauktehnikas ielās, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā” 1. kārtas ietvaros. Jaunā iela caur Lauktehnikas ielu savienos uzņēmējdarbības teritoriju ar pilsētas ielu tīklu, nodrošinot ērtāku un drošāku piekļuvi tur strādājošajiem un topošajiem uzņēmumiem.
Projektā paredzēts izbūvēt Malkas ielu aptuveni 145 metru garumā ar asfaltbetona segumu un nomalēm, uzstādīt ceļa zīmes un drošības barjeru, pielāgot esošās inženierkomunikācijas transporta slodzei, kā arī izbūvēt jaunu energoefektīvu ielas apgaismojumu – piecus LED gaismekļus ar nakts režīma regulēšanu. Darbu noslēgumā teritoriju labiekārtos.
Būvdarbus plānots pabeigt sešu mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas ar nosacījumu, ka to pieļauj laikapstākļi.
Projekta mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru un palielināt privāto investīciju apjomu Liepājas funkcionālajā teritorijā. Projektā tiek sakārtota ielu infrastruktūra trīs novada pilsētās – Aizputē, Grobiņā un Priekulē.
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- Projekta nr. 5.1.1.1/1/24/I/020,
- projekta kopējās izmaksas ir 1 866 628,52 eiro,
- ERAF finansējums - 1 159 745,44 eiro,
- pašvaldības līdzfinansējums 706 883,08 eiro,
- no projekta kopējām izmaksām uz Malkas ielas izbūvi Grobiņā attiecas - 76 822,92 eiro,
- no kā 47 730,46 eiro ir ERAF finansējums, bet pārējais - pašvaldības līdzfinansējums,
- būvdarbus veic SIA “CTB”,
- būvuzraudzību nodrošina SIA “SB Uzraudzība”,
- autoruzraudzību – būvprojekta izstrādātājs SIA “Ceļu inženieri”.
Kas ir Liepājas funkcionālā teritorija? Liepājas pilsētas funkcionālā teritorija ir nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrs kopā ar apkārtējām pilsētām un pagastiem, no kurienes iedzīvotāji ik dienu brauc uz šo centru strādāt (vismaz 15 % nodarbināto) un kas no tā sasniedzami aptuveni 40 minūšu laikā, kā arī izmanto tā pakalpojumus. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmā 2021.–2027. gadam Liepājas funkcionālajā teritorijā ir iekļauta lielākā daļa Dienvidkurzemes novada, tostarp Grobiņa, Priekule un Aizpute, kur projektā tiek veikti būvdarbi. Tieši šajās teritorijās pieejams ES fondu atbalsts pasākumā 5.1.1.1. “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam”, un projekts ir iekļauts minētās attīstības programmas reģionāla mēroga projektu ideju sarakstā.