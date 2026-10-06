Alūksnē daudzviet varēs atbrīvoties no lapām un zariem
No 12. oktobra līdz 16. novembrim Alūksnes pilsētas teritorijā vairāk nekā 20 vietās iedzīvotājiem būs iespēja novietot zarus, lapas un puķu atliekas.
No 12. oktobra līdz 16. novembrim Alūksnes pilsētas teritorijā vairāk nekā 20 vietās iedzīvotājiem būs iespēja novietot zarus, lapas un puķu atliekas, kas tiks nogādātas uz zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu. Pašvaldība vērš alūksniešu uzmanību – ievērojiet nosacījumus, kad un kāda veida zaļos atkritumus šajos punktos drīkst novietot!
Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem minētajā laika posmā pašvaldība organizē iespēju lapas, zarus, dekoratīvo augu, puķu atliekas novietot speciāli šim mērķim noteiktos punktos pilsētā. Pašvaldības iestāde “Spodra” šos atkritumus savāks un nogādās uz zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu Alsviķu pagasta “Iztekās”.
Vienlaikus pašvaldība vērš iedzīvotāju uzmanību, ka minētie punkti nav paredzēti zaļo un dārza atkritumu novietošanai visa veģetācijas perioda garumā, bet tikai pašvaldības izsludinātajos termiņos rudenī un pavasarī. Tāpat jāņem vērā, kādus zaļos un dārza atkritumus drīkst, un kādus tajos nedrīkst novietot.
Jāliek atsevišķās kaudzēs!
Lapas un puķu atliekas ir jānovieto atsevišķā kaudzē, savukārt zari – atsevišķā kaudzē. Tas atvieglos dārza atkritumu savākšanas procesu un nogādi tālākai pārstrādei – lapas un puķu atliekas uzreiz var novietot komposta kaudzē, bet zarus vēl ir nepieciešams sašķeldot. Ja lapas uz novietošanas vietu tiek nogādātas atkritumu maisā, tad tās no maisa ir jāizber.
Nekādu augļu un dārzeņu!
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Pašvaldība vērš uzmanību, ka minētajās vietās NEDRĪKST novietot neko citu. Šī nav vieta ne āboliem, ne ķirbjiem un kabačiem vai citiem dārzeņiem.
Bez sadzīves atkritumiem!
Dārza atkritumu savākšanas akcija NAV iespēja bez maksas nodot arī sadzīves vai būvniecības atkritumus. Tādēļ rūpīgi jāseko, lai starp dārza atkritumiem nebūtu cita veida atkritumi.
Ievērojiet termiņu!
Lapu un zaru novietošana noteiktajās vietās atļauta TIKAI UN VIENĪGI noteiktajā akcijas laikā. Pēc akcijas termiņa beigām minētajos punktos dārza atkritumus novietot AIZLIEGTS!
Lapu un zaru novietošanas punkti Alūksnes pilsētas teritorijā
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- Kanaviņu ielas malā, pie Sociālo lietu pārvaldes Uzvaras ielā 1;
- Pie Latgales un Rijukalna ielu krustojuma;
- Kārklu ielas malā (bijušās katlu mājas teritorijā);
- Siguldas ielas galā pie Pētera Buka ielas parkā;
- Pie Helēnas un Uzvaras ielu krustojuma;
- Helēnas ielas malā starp Dārza ielu 11 un Helēnas ielu 63A;
- Pie Helēnas ielas un Pilsētas bulvāra krustojuma;
- Ojāra Vācieša ielas malā aiz “Velo ostas”;
- Dzirnavu ielas malā pret dzīvojamo māju Dzirnavu ielā 3;
- Tirgotāju ielas malā pirms krustojuma ar Blaumaņa ielu;
- Pie Jāņkalna un Lielā Ezera ielu krustojuma;
- Smilšu ielas malā pie Jāņkalniņa;
- Krišjāņa Barona ielas malā starp bijušo dzelzceļu un Jāņkalna ielu;
- Pie Raiņa bulvāra un Meža ielas krustojuma;
- Jāņkalna ielas malā pretī dzelzceļa stacijai;
- Pie Krišjāņa Barona un Ganību ielu krustojuma;
- Helēnas ielas malā pirms krustojuma ar Augusta ielu;
- Helēnas ielas malā pirms iebrauktuves uz Apes ielu;
- “Kalnadruvu” teritorijā pie Kalnadruvu un Rožu ielu krustojuma;
- “Sīļu” teritorijā pie automašīnu stāvlaukuma;
- Pie Miera un Peldu ielu krustojuma;
- Pie Rijukalna un Valkas ielu krustojuma;
- Tempļakalna ielas malā pretī Loka ielai.
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Noderīga informācija par kompostu
Domājot par resursu otrreizēju izmantošanu, dārza un bioloģiskos atkritumus ir vērtīgi kompostēt, tādā veidā ne tikai samazinot atkritumu daudzumu, bet arī iegūstot dabīgu mēslojumu savam dārzam. Pašvaldības saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu privātmāju īpašniekiem atļauj šādu virtuves un dārza atkritumu pārstrādes veidu.
SIA “Lautus vide” īpašā kompostēšanas rokasgrāmatā ir apkopojusi padomus, kā labāk veidot kompostu. Šis noderīgais materiāls pieejams šeit.