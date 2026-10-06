Vecrīgas bārā "Long Island" izcēlies pamatīgs ugunsgrēks; liesmas dzēš piecas stundas
Vecrīgā ugunsgrēka dēļ uz laiku slēgts bārs "Long Island", no kura nelaimes brīdī pašu spēkiem evakuējās 18 cilvēki.
Kā raidījumu "Degpunktā" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Rīgas reģiona pārvaldes 1. daļas komandieris Agris Asups, izsaukums uz notikuma vietu saņemts agrā rītā ap plkst. 5.30. Ierodoties vairākām ugunsdzēsēju brigādēm, konstatēts, ka ēkas pirmajā un otrajā stāvā deg telpas 40 kvadrātmetru platībā, kā arī starpstāvu pārsegums 15 kvadrātmetru platībā.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas pašu spēkiem bija evakuējušies 18 cilvēki - gan bāra apmeklētāji, gan darbinieki. Negadījumā cietušo nav, un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu iesaiste nebija nepieciešama. VUGD darbinieki ar liesmām cīnījās aptuveni piecas stundas.
Bāra pārstāvji plašākus komentārus par notikušo pagaidām nesniedz, jo noris izmeklēšana, taču uzņēmumā atklāj, ka iestādes telpas bija apdrošinātas. Pēc sākotnējās informācijas, ugunsgrēka izcelšanās visticamāk ir saistīta ar problēmām elektroinstalācijā, nevis kāda apmeklētāja ļaunprātīgu rīcību. Pašlaik telpās noris seku likvidēšanas darbi, un bārs apmeklētājiem uz laiku ir slēgts.