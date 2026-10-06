Valsts policijas foto
112
Šodien 16:34
Policija lūdz sabiedrības palīdzību šīs personas identitātes noskaidrošanā
Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas lūdz sabiedrības palīdzību attēlā redzamās personas identitātes noskaidrošanā, informēja policijā.
Likumsargi aicina ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt šīs personas noskaidrošanu, nekavējoties sazināties ar policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112. Tāpat VP aicina atsaukties arī pašu attēlā redzamo personu.