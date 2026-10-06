“Streipuļoja uz nokrišanas robežas”: Ropažu novadā vīrietim, kurš bija kopā ar mazu bērnu, konstatē 3,5 promiles
Pastaiga lietū 3,5 promiļu reibumā kopā ar mazu bērnu kādām vīrietim noslēdzās policijas iecirknī, informē Ropažu novada pašvaldības policija.
Reaģējot uz vairākiem izsaukumiem par, iespējams, neadekvātu vīrieti ar mazu bērnu, policija nekavējoties devās uz vienu no Ropažu novada ciemiem. Diemžēl informācija apstiprinājās - policijas darbinieki pamanīja vīrieti, kurš streipuļoja uz nokrišanas robežas, un aptuveni 10 metrus aiz viņa ejošu mazu bērnu.
Uz jautājumiem par notiekošo vīrietis spēja vien atbildēt, ka bērns esot apslimis, tāpēc neesot dārziņā. Par savu stāvokli nekādus saprotamus paskaidrojumus viņš sniegt nespēja. Ņemot vērā lietainos laikapstākļus, vīrietis un bērns nekavējoties tika nogādāti policijas iecirknī.
Veicot alkohola pārbaudi, tests uzrādīja 3,5 promiļu reibumu. Bērns nodots mātes aprūpē.
Pašvaldības policija no sirds pateicas ikvienam, kurš nepalika vienaldzīgs un nekavējoties ziņoja policijai.