Madonas pilsētas dome.
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Šodien 18:37
Izsludināts Madonas novada izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvu projektu konkurss
Madonas novada pašvaldība izsludinājusi novada izglītības iestāžu pašpārvalžu konkursu.
Tas izsludināts, lai atbalstītu Madonas novada izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību un kapacitātes stiprināšanu, sekmētu izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību, kā arī sniegtu iespēju jauniešiem gūt pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā, pavēstījusi Madonas novada pašvaldība.
Vienam projektam paredzētais finansējums ir līdz 500 eiro. Kopējais projektu konkursa finansējums 5000 eiro.
Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2026. gada 23. oktobrim. Projekta īstenošanas laiks – no 2026. gada 20. novembra līdz 2027. gada 31. maijam. Projekta īstenošanas vietai jābūt Madonas novada teritorijā.