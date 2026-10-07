Jaunākais reitings pārsteidz: Latvija iekļuvusi pasaules labāko valstu TOP 10
Eiropas valstis ieguvušas augstu novērtējumu jaunajā "Global Citizen Solutions" 2026. gada reitingā – sešas valstis iekļuvušas pirmajā desmitniekā.
Reitinga līdere ir Urugvaja, kas no pirmās vietas izkonkurējusi pērnā gada uzvarētāju Portugāli, bet otrajā vietā ierindojusies Maurīcija.
Urugvaja apsteigusi Portugāli nule publiskotajā pasaules labāko valstu reitingā dzīvei pensijā.
Eiropa tajā ir pārstāvēta visplašāk – sešas Eiropas valstis iekļuvušas pirmajā desmitniekā. Trīs vietas TOP 10 ieņem Amerikas valstis, savukārt Maurīcija ierindojusies otrajā vietā.
"Global Citizen Solutions" 2026. gada pensionēšanās indekss salīdzina 46 uzturēšanās atļauju programmas, kas paredzētas pensionāriem un cilvēkiem ar pasīvajiem ienākumiem. Tajā tiek vērtēta dzīves kvalitāte, ceļošanas brīvība un iespējas iegūt pilsonību, nodokļu sistēma, pieteikšanās process un ar to saistītās izmaksas.
Eiropas stiprās puses ir augsts dzīves līmenis, plašas ceļošanas iespējas, ko sniedz šo valstu pases, un skaidrs ceļš uz pilsonības iegūšanu, lai gan salīdzinoši augstie nodokļi nedaudz pazemina kopējo vērtējumu.
Pirmajā desmitniekā iekļuvušas Spānija, Portugāle, Latvija, Andora, Itālija un Grieķija, savukārt Portugāle 2026. gadā noslīdējusi uz piekto vietu.
Urugvaja reitinga līderpozīciju ieguvusi, pateicoties stabili augstiem rezultātiem visās piecās vērtējuma kategorijās, nevis pirmajai vietai kādā atsevišķā kategorijā. Tai seko Maurīcija, kur izdevīgs nodokļu režīms apvienojas ar labiem rezultātiem arī pārējos vērtēšanas kritērijos.
Ziņojumā uzsvērts, ka piemērotākās valsts izvēle ir atkarīga no katra pensionāra personīgajām prioritātēm. Turklāt atšķirība starp pirmo un desmito vietu reitingā ir mazāka par četriem punktiem.
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Kādas ir prioritātes tiem, kuri plāno pavadīt pensijas gadus ārzemēs?
Vislielākā nozīme indeksā piešķirta dzīves kvalitātei, kam seko pārvietošanās brīvība un iespējas iegūt pilsonību, bet pēc tam – nodokļu sistēma, pieteikšanās kārtība un izmaksas. Ziņojuma autori norāda, ka šāds kritēriju sadalījums atspoguļo tipiska cilvēka prioritātes, kurš apsver iespēju pensijas gadus pavadīt citā valstī.
Eiropa uzrāda augstus rezultātus dzīves kvalitātes un pārvietošanās brīvības ziņā, taču ievērojami atpaliek nodokļu jomā, turklāt atšķirības starp dažādu Eiropas valstu programmām ir lielas. Amerikas valstis izceļas ar programmu pieejamību un izdevīgiem nodokļu nosacījumiem, savukārt Tuvajos Austrumos galvenās priekšrocības ir zemi nodokļi un ātra pieteikumu izskatīšana.
Apvienotie Arābu Emirāti, kas kopvērtējumā ieņem 19. vietu, ir līderi nodokļu atvieglojumu ziņā. Spānija, kas ieņem trešo vietu pasaulē un pirmo Eiropā, augstu novērtēta arī par pārvietošanās iespējām un iespēju pārcelties kopā ar ģimenes locekļiem.
Spēcīgas pases un skaidri nosacījumi pilsonības iegūšanai palīdz Eiropas un daudzām Latīņamerikas valstu programmām sasniegt augstus rezultātus. Persijas līča valstis piedāvā izdevīgus nodokļu nosacījumus un ātras procedūras, taču to pensionāriem paredzētās programmas parasti neparedz standarta ceļu uz pilsonības iegūšanu.
Labākās Eiropas programmas 2026. gada indeksā
Desmit visaugstāk novērtētās Eiropas programmas cilvēkiem, kuri vēlas pensijas gadus pavadīt ārvalstīs, piedāvā Spānija, Portugāle, Latvija, Andora, Itālija, Grieķija, Austrija, Albānija, Kipra un Malta.
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Eiropas programmas īpaši augstu novērtētas dzīves kvalitātes un pārvietošanās brīvības ziņā. Savukārt to vājā puse ir nodokļi. Spānija, kas atzīta par labāko Eiropas valsti pensijas gadiem ārzemēs, dzīves kvalitātes ziņā ieņem piekto vietu pasaulē un piedāvā salīdzinoši vienkāršu pieteikšanās procedūru, kas var ilgt līdz astoņiem mēnešiem.
Tomēr nodokļu kategorijā Spānija ierindojas pēdējā – 46. vietā: valstī tiek aplikti ar nodokļiem visā pasaulē gūtie ienākumi, pastāv reģionālie īpašuma nodokļi un nav īpaša nodokļu režīma šīs uzturēšanās atļaujas saņēmējiem.
Portugāle Eiropā ieņem otro vietu. Valsts, kas 2025. gadā bija globālā reitinga līdere, šogad noslīdējusi uz piekto vietu. Tas saistīts ar ilgāku termiņu, kas nepieciešams pilsonības iegūšanai. Maijā lielākajai daļai pretendentu no valstīm ārpus Eiropas Savienības nepieciešamais termiņš tika pagarināts no pieciem līdz desmit gadiem.
Tomēr Portugāle joprojām saglabā ļoti augstu vietu pasaules reitingā, ko veicina fakts, ka tās programma ir viena no pieejamākajām starp lielākajām Eiropas valstīm – minimālais nepieciešamo ienākumu slieksnis ir 920 eiro mēnesī.
Valsts saņēmusi augstu novērtējumu arī par pārvietošanās iespējām, taču pieteikumu izskatīšana var ilgt līdz pat diviem gadiem. Savukārt 41. vieta nodokļu kategorijā padara Portugāli mazāk pievilcīgu tiem, kuriem prioritāte ir zemi nodokļi.
Programmas, kas saņēmušas augstu novērtējumu nodokļu jomā, galvenokārt Maltā, Andorā un Kiprā, parasti izvirza stingrākas prasības – sākot no augsta minimālo ienākumu sliekšņa un ievērojamām investīcijām līdz ilgākam pieteikumu izskatīšanas laikam. Vairākās valstīs pieejami arī īpaši nodokļu režīmi, kurus iespējams izvēlēties brīvprātīgi, piemēram, Grieķijā un Itālijas dienvidos ārvalstīs saņemtajām pensijām tiek piemērota fiksēta 7% nodokļa likme.
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Pieteikumu izskatīšanas termiņi un izmaksas būtiski atšķiras. Latvija, kas Eiropā ieņem trešo vietu, pieteikumus izskata divu līdz četru mēnešu laikā un piedāvā vienu no izmaksu ziņā pieejamākajām programmām. Savukārt Kiprā process var ilgt vairāk nekā divus gadus, taču noteiktos apstākļos tur iespējams maksāt nodokli tikai 5% apmērā.
Īrija indeksā ieņem pirmo vietu dzīves kvalitātes ziņā. Tā apvieno angliski runājošu vidi ar vieniem no augstākajiem drošības un vides kvalitātes rādītājiem.
Andorai indeksā ir visaugstākie drošības un vides kvalitātes rādītāji. Dzīves kvalitātes ziņā tā ieņem trešo vietu pasaulē un piedāvā zemus nodokļus – iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme nepārsniedz 10%, turklāt nav īpašuma un mantojuma nodokļa. Vienlaikus tā ir visdārgākā programma visā reitingā – papildus ievērojamam ienākumu līmenim nepieciešams veikt investīcijas Andorā viena miljona eiro apmērā.
Itālija un Grieķija ieņem attiecīgi pirmo un otro vietu pasaulē pārvietošanās brīvības un pilsonības iegūšanas iespēju kategorijā. Eiropas pievilcīgāko valstu vidū pensijas gadiem tās ierindojas attiecīgi piektajā un sestajā vietā. Abas valstis piedāvā iespējas samazināt nodokļu slogu, taču Grieķijā prasītie ikmēneša ienākumi – 3500 eiro – ir vieni no augstākajiem.
Cik lieliem jābūt ikmēneša ienākumiem, lai varētu pieteikties programmai?
Prasības attiecībā uz minimālajiem ikmēneša ienākumiem ievērojami atšķiras – no mazāk nekā 600 eiro Nikaragvā līdz vairāk nekā 9000 eiro Bahreinā. Eiropā ar ienākumiem, kas nepārsniedz 800 eiro mēnesī, var pietikt Kiprā, ja tiek izpildīti arī pārējie nosacījumi, savukārt Andorā nepieciešamajiem ienākumiem jāpārsniedz 4500 eiro mēnesī.
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Lai datus būtu iespējams salīdzināt, grafikā visas summas norādītas eiro, tāpēc valūtu kursu svārstību ietekmē tās var mainīties.
Svarīgi ir arī ienākumu avoti. Dažos gadījumos pretendentiem jāapliecina pasīvie ienākumi vai ārvalstīs saņemta pensija, savukārt citās programmās tiek ņemti vērā arī uzkrājumi vai dividendes. Turklāt pat tad, ja noteiktais minimālo ienākumu slieksnis ir salīdzinoši zems, dažās programmās var būt nepieciešami ievērojami uzkrājumi, depozīti, investīcijas vai citi apjomīgi sākotnējie maksājumi.
Kaboverde, Namībija, Čīle, Zambija un Maroka grafikā nav iekļautas, jo ziņojumā nav precizēts, vai tajās noteiktās ienākumu prasības attiecas uz ikmēneša ienākumiem. Nav iekļauta arī Salvadora, kur pensionāriem un cilvēkiem, kuri iztiek no pasīvajiem ienākumiem, noteikti atšķirīgi ienākumu sliekšņi. Šajās valstīs prasības attiecībā uz ienākumiem svārstās no 825 līdz 1800 ASV dolāriem.