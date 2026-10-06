Ogres novadā izveidotas jaunas pašapkalpošanās velo remonta stacijas.
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Šodien 20:00
Ogres novadā uzstādītas četras jaunas velo remonta stacijas
Turpinot mikromobilitātes un velo infrastruktūras attīstību Ogres novadā, septembrī četrās novada vietās uzstādītas jaunas velo remonta stacijas. Tās ir brīvi pieejamas velobraucējiem un paredzētas velosipēdu nelieliem apkopes un remonta darbiem pašapkalpošanās režīmā.
Velo remonta stacijas uzstādītas:
- Lielvārdē – Raiņa ielā 7C, netālu no afišu staba;
- Tomē – pie Tomes Dienas centra, „Ābelītēs”, Tomes pagastā;
- Ķegumā – Ogres ielā 1, gājēju un veloceļa malā, posmā uz Ķeguma pamatskolu;
- Ikšķilē – pie Ikšķiles vidusskolas sānu fasādes no Birzes ielas puses.
Kā informē Ogres novada pašvaldībā, visas četras PRS-SCANDIC velo remonta stacijas ir aprīkotas ar nepieciešamajiem instrumentiem, lai velobraucēji varētu veikt biežāk nepieciešamos velosipēda apkopes un remonta darbus. Stacijās pieejams Philips PH2 skrūvgriezis, plakanais skrūvgriezis, TORX skrūvgriežu komplekts, regulējamā uzgriežņu atslēga, uzgriežņu atslēgas 8 × 10 mm un 13 × 15 mm, seškantu atslēgu komplekts 2–8 mm, riepu montāžas sviras, kā arī pumpis ar adapteri visiem vārstu veidiem.
Jaunās velo remonta stacijas papildina novada velo infrastruktūru un nodrošina velobraucējiem iespēju nepieciešamības gadījumā uz vietas veikt nelielus velosipēda remontdarbus un apkopes darbus.