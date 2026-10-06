Sutas un Beļcovas muzejs aicina uz rudenīgu Arta Gāgas noskaņu koncertu
Savā dibināšanas mēnesī, svinot pilngadības jubileju, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs 10. oktobrī, plkst. 16.00 aicina uz mūziķa Arta Gāgas noskaņu koncertu “Rudens putna dziesma”, kurā satiksies skaņa un vārds, mūzika un dzeja, improvizācija un klusuma mirkļi.
2008. gadā Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs (SBM) tika izveidots pēc mākslinieku pāra meitas Tatjanas Sutas (1923–2004) atstātā novēlējuma, saglabājot ne tikai viņas vecāku dzīvokli un mākslas darbus, bet arī īpašo radošo vidi un gaisotni, kas tajā valdījusi. Tatjana Suta pati kļuva par nozīmīgu saiti starp savu vecāku – Latvijas modernisma ieviesēju – paaudzes laikmetu un mūsdienām. Šodien muzejs turpina šo stāstu, uzturot dzīvu atmiņu par māksliniekiem, viņu laikabiedriem un daudzveidīgo kultūras vidi, kurā māksla veidojās.
Sutas un Beļcovas dzīvoklis savulaik bija vieta, kur pulcējās dažādu radošo jomu pārstāvji – mākslinieki, mūziķi, aktieri, dejotāji, literāti un citi. Šeit runāja par mākslu, diskutēja, dalījās stāstos un, protams, muzicēja. Romans Suta (1896–1944) bija izcils stāstnieks, un arī Tatjanai Sutai piemita īpašs stāstītājas talants – viņa spēja atdzīvināt gan vecāku paaudzes cilvēkus, gan notikumus un laikmeta garu. Tādēļ stāsts, saruna un personiskais skatījums ir būtiska daļa muzeja darbā, līdzās mākslas darbu izpētei un eksponēšanai.
Šajā vidē dabiski satiekas vizuālā māksla, mūzika un vārds – dažādi veidi, kā iepazīt, izzināt un nodot tālāk kultūras pieredzi. Šo domu turpinot, 10. oktobrī muzejā izskanēs Arta Gāgas veidotā programma “Rudens putna dziesma”, jo arī paša mūziķa intereses sniedzas pāri skaņas pasaulei – viņa radošajā darbībā nozīmīga vieta ir dzejai un mākslas vēsturei.
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Koncertā dzirdēsim autora oriģinālmūziku, latviešu un amerikāņu tautas mūziku, improvizācijas un paša dzeju. Saksofonam pievienosies “ieviņu” ermoņikas un perkusīvie instrumenti, papildinot skanējumu ar neparastākām tembrālām krāsām.
“Rudens putna dziesma” aicinās ieklausīties un ļauties rudenīgam apcerīgumam – dzīvoklī, kur pirms gandrīz simt gadiem māksla nebija nošķirta no ikdienas dzīves un dažādu radošo jomu pārstāvji satikās vienuviet. Šodien šis stāsts turpinās citā laikā un citā skanējumā, kur Skaņa un Vārds atkal sastopas ar vizuālo mākslu, telpu un atmiņu.
Saksofonists, komponists un mūzikas aranžētājs Artis Gāga ir uzaudzis Siguldā, kur aizsākušies viņa pirmie soļi mūzikā. Viņš absolvējis Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju saksofona specialitātē (1997).
Gāga uzstājies kā solists kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestri, kā arī citu valstu simfoniskajiem orķestriem. Viņš sadarbojies ar ērģelniekiem un vokālajām grupām, muzicējis dievkalpojumos, ar saksofona spēli papildinājis teātra izrādes, mākslas filmas un mūziklus.
2023. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā Artis Gāga ieguvis maģistra grādu mākslas vēsturē. Viņa radošajā darbībā nozīmīga vieta ir oriģinālmūzikai, improvizācijai un interesei par dažādu mākslas veidu sintēzi.
Biļešu cena: pieaugušajiem – 16,00 EUR, skolēniem, studentiem, pensionāriem – 8,00 EUR. Pirms koncerta apmeklētāji varēs aplūkot muzeja pastāvīgo ekspozīciju un aktuālo izstādi. Vietu skaits ierobežots (zāles ietilpība – 40 sēdvietas). Interesentus lūdzam pieteikties iepriekš pa tālruni (+371) 67 288 800 vai e-pastu sbm@lnmm.gov.lv.