No 18. līdz 28. oktobrim remontdarbu dēļ plānoti būtiski satiksmes ierobežojumi uz Lielvārdes dzelzceļa pārbrauktuves
Novadu ziņas
Šodien 11:14
Remontdarbu dēļ uz vairākām dienām slēgs dzelzceļa pārbrauktuvi Lielvārdē
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" informē par remontdarbu veikšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves Nr. 113, kas atrodas Lielvārdē, Rembates ielā.
Saistībā ar plānotajiem remontdarbiem:
- no 18. oktobra plkst. 16.00 līdz 24. oktobra plkst. 12.00. dzelzceļa pārbrauktuve transporta kustībai slēgta,
- 26., 27. un 28. oktobrī no plkst. 09.00 līdz plkst. 20.00 pārbrauktuve transporta kustībai daļēji atvērta – kustība organizēta pa vienu braukšanas joslu.
Kājāmgājēju un velosipēdistu kustība remontdarbu laikā netiks ierobežota, taču aicinājums būt vērīgiem un pārbrauktuvi šķērsot uzmanīgi.
Tuvākās pārbrauktuves apbraukšanai uz A6 Rīga-Daugavpils šosejas:
- Lēdmanes ielas dzelzceļa pārbrauktuve Lielvārdē;
- Ķeguma dzelzceļa pārbrauktuve.