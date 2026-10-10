Remontdarbu dēļ uz vairākām dienām slēgs dzelzceļa pārbrauktuvi Lielvārdē
Foto: Google Maps
No 18. līdz 28. oktobrim remontdarbu dēļ plānoti būtiski satiksmes ierobežojumi uz Lielvārdes dzelzceļa pārbrauktuves
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Remontdarbu dēļ uz vairākām dienām slēgs dzelzceļa pārbrauktuvi Lielvārdē

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Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" informē par remontdarbu veikšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves Nr. 113, kas atrodas Lielvārdē, Rembates ielā.

Remontdarbu dēļ uz vairākām dienām slēgs dzelzceļa...

Saistībā ar plānotajiem remontdarbiem:

  • no 18. oktobra plkst. 16.00 līdz 24. oktobra plkst. 12.00. dzelzceļa pārbrauktuve transporta kustībai slēgta,
  • 26., 27. un 28. oktobrī no plkst. 09.00 līdz plkst. 20.00 pārbrauktuve transporta kustībai daļēji atvērta – kustība organizēta pa vienu braukšanas joslu.

Kājāmgājēju un velosipēdistu kustība remontdarbu laikā netiks ierobežota, taču aicinājums būt vērīgiem un pārbrauktuvi šķērsot uzmanīgi.

Tuvākās pārbrauktuves apbraukšanai uz A6 Rīga-Daugavpils šosejas:

  • Lēdmanes ielas dzelzceļa pārbrauktuve Lielvārdē;
  • Ķeguma dzelzceļa pārbrauktuve.

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