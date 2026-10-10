VIDEO. Romans Alijevs: skola ir vieta, kur sabiedrībai jāsatiekas vienā valodā
Diskusiju cikla “Latvija 2035” ietvaros Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors un filozofs Romāns Alijevs dalās pārdomās par garām palaistajām iespējām deviņdesmitajos gados, reālo situāciju ar pāreju uz vienoto skolu valsts valodā, birokrātijas nastu un skolotāja patieso misiju.
Brīvības gaisotne skolā
Alijeva ceļš skolu vadībā sākās tūlīt pēc neatkarības atgūšanas. Sākotnēji nostrādājis gadu par direktoru skolā Biķernieku ielas galā pie kādreizējās papīrfabrikas, viņš pēc iedzīvotāju un skolēnu skaita sarukuma saņēma piedāvājumu izvēlēties kādu no mikrorajona skolām. No trim piedāvātajiem variantiem viņš izraudzījās tieši to mācību iestādi, kura tobrīd izskatījās visbēdīgāk, un gadu gaitā izveidoja to par Rīgas Valsts klasisko ģimnāziju.
Šo pieeju noteica gan viņa filozofiskais skatījums, gan deviņdesmito gadu sākuma noskaņojums. Kā uzsver pieredzējušais pedagogs: “90. gados mums bija eiforija pēc atbrīvošanas no kontroles, no visiem ierobežojumiem. Skolā bija ļoti jūtama brīvība un iespēja eksperimentēt, darīt citādāk un radošāk. Protams, tā brīvība un sajūta, ka esi brīvs pedagogs un skolas direktors, radīja vēlmi taisīt revolūciju. Līdz ar to tā laika cittautiešu integrācijas politika mani neapmierināja.”
Alijevs jau pašā neatkarības sākumā atbalstīja Tautas fronti, piedalījās barikādēs un aktīvi uzstājās skolotāju auditorijās Pārdaugavā, Juglā, Purvciemā, Mežciemā, Pļavniekos un Ķengaragā. Viņa pārliecība bija skaidra – spēles noteikumi ir jāmaina nekavējoties.
Pazaudētās integrācijas iespējas
Raugoties uz deviņdesmito gadu sākumu, skolas direktors pauž pārliecību, ka valsts līmenī tika palaists garām vispiemērotākais brīdis pilnīgai pārejai uz mācībām latviešu valodā.
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Romans Alijevs stāsta par savu sākotnējo iniciatīvu: “Es piedāvāju uzreiz pašā sākumā visiem pāriet uz mācībām latviešu valodā. Es domāju, ka nebūtu bijis viegli, būtu bijuši šķēršļi un pretestība, bet pašā sākumā, 90. gados, bija ļoti liels atbalsts no cittautiešu pedagogiem un jauktajām ģimenēm – mēs mācīsimies paši, mēs gribam runāt un pasniegt latviski. Mēs neizmantojām šo iespēju un laiku, jo pievērsām tam uzmanību tikai 1995. un 1996. gadā.”
Jautāts, kāpēc šāds lēmums toreiz netika pieņemts, Alijevs norāda uz izlēmības trūkumu gan politiskajā, gan skolu vadības līmenī: “Politiķiem tiešām pietrūka drosmes. Ne tikai politiķiem, bet arī praktiķiem – tiem direktoriem un vadītājiem, kuri bija pie stūres. Mums bija daudz diskusiju, un pretestību mēs arī redzējām. Bija daudz provokāciju, jo Krievijas politikas atbalstītāji darbojās ļoti aktīvi gan ar vecāku, gan skolotāju starpniecību.”
Kamēr valsts līmenī tika meklēti kompromisi un vēlāk ieviestas bilingvālās proporcijas, Alijeva vadītajā skolā jau 1993. gadā pēc pašu iniciatīvas latviešu valodā sāka mācīt literatūru, vēsturi un ģeogrāfiju, vēlāk pievienojot arī matemātiku. Viņš atzīst, ka vilcināšanās valsts mērogā ir atstājusi ilgtermiņa sekas sabiedrības vienotībā: “Mēs pazaudējām to iespēju un laiku, jo skola bija vislabākā vieta, kur integrāciju veicināt no pirmsskolas, no pirmās klases, un izšķirošā loma bija pedagogiem. Mēs turpinām dzīvot sašķelti, mums ir dažādas kopienas. Taču skolas pamazām mainās, jo skolotāju darbā parādās entuziasms, radošums un lielāka atbildība par to, ko mēs garantējam saviem skolēniem – ne tikai konkurētspēju darba tirgū, bet spēju pilnvērtīgi dzīvot kopā ar latviešu kultūru un runāt vienā valodā.”
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Skolotāji jūtas pamesti
Vērtējot šā brīža situāciju ar pāreju uz vienoto skolu, kur mācības notiek tikai valsts valodā, direktors saskata nopietnu praktiskā nodrošinājuma deficītu. Lai gan skolas un pedagogi cenšas daudz vairāk nekā pirms pieciem vai septiņiem gadiem, pedagogiem trūkst instrumentu ikdienas darbam.
Vienotās skolas ieviešanas ikdienu Alijevs raksturo bez izskaistinājumiem: “No vienas puses, viss ir atbalstāms – skolas un pedagogi cenšas. No otras puses, ļoti trūkst kvalitatīva, praktiska un metodiska atbalsta vienotās skolas ieviešanas procesā, kā arī iespēju sagatavot jaunas paaudzes mācību līdzekļus. Mēs novērojam, ka ļoti daudzi skolu pedagogi nav strādājuši laikā, kad ieviesa bilingvālo izglītību, tāpēc šāda metodika viņiem nav zināma. Kā mazākumtautību bērnam pasniegt vielu valsts valodā un kā iesaistīt skolēnu mācīšanās procesā, ja viņš vēl nezina vārdus un frāzes? Komunikatīvā pieeja šiem pedagogiem nav zināma, un metodiskā atbalsta trūkums skolotājiem šo procesu būtiski kavē.”
Viņš uzsver, ka atbalsta trūkuma dēļ skolotājs bieži vien jūtas atstāts viens pats klasē, kas rada nedrošību un bremzē pārmaiņas.
Laba reforma sliktā izpildījumā
Pievēršoties kompetenču izglītības projektam “Skola 2030”, Romans Alijevs norāda, ka pati ideja ir bijusi pareiza, taču tās īstenošanā pieļautas būtiskas kļūdas un ir nokavēts laiks.
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Projekta realizācijas gaitu ģimnāzijas vadītājs vērtē kritiski: “Projekts ir ļoti labs, bet mēs ar šo reformu nokavējām vismaz kādus 15 gadus. Mēs apstājāmies tur, kur vajadzēja iet tālāk, – mainīt saturu un samazināt tā apjomu, jo satura apjoms joprojām ir milzīgs un skolēniem nav paceļams. Projektā “Skola 2030” mēs aizrāvāmies ar pilotskolām, semināriem un konferencēm, bet visās pārējās skolās, kur šīs idejas vadība neatbalstīja, to vienkārši neuztvēra nopietni un turpināja strādāt tā, kā bija strādāts pēdējos 20 gadus.”
Šāda pieeja radījusi ievērojamu nevienlīdzību starp Latvijas skolām. Papildus tam sistēmu negatīvi ietekmē paaudžu maiņas un jaunu pedagogu trūkums, kas liek skolu vadībai bažīties par katra pedagoga zaudēšanu, tādējādi samazinot prasīgumu pret darba kvalitāti.
Alijevs raugās skeptiski arī uz pēdējā laika iecerēm mīkstināt vērtēšanas un eksāmenu prasības, tostarp diskusijām par 9. klašu eksāmenu nozīmi: “Bērniem jāmācās atbildēt par saviem panākumiem un savu darbu. Kad mēs atceļam eksāmenu kā obligātu nepieciešamību skolas pabeigšanai, skolēnam zūd motivācija. Otrs aspekts – viņā uz visu mūžu var palikt ideja, ka var nepiepūlēties un tāpat viss būs labi. Tas nav pareizi.”
Līdzīgi viņš vērtē pārbaudes darbu pārlikšanu – kļūdas ir jālabo mācību procesā ar skolotāja mērķtiecīgi piemeklētiem uzdevumiem, nevis mehāniski pārrakstot kontroldarbus.
Birokrātijas smagā nasta
Viena no smagākajām problēmām, ar ko ikdienā saskaras izglītības iestāžu vadītāji, ir nemitīgi pieaugošais administratīvais slogs. Daudzās reformas nes līdzi prasību gūzmu, kurai skolās nav atbilstošu resursu.
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Par skolu realitāti direktors izsakās skarbi: “Visas reformas ir ļoti cieši saistītas ar birokrātijas slogu skolās. Visas šīs prasības un Ministru kabineta noteikumu pildīšana prasa milzīgu laiku, lai sekotu līdzi dokumentiem. Dokumentu apgrozība ir ļoti sarežģīta, apjomīga un prasa papildu spēkus, bet skolā nav paredzētas štata vietas, lai strādātu ar šo birokrātiju un noņemtu slogu no vadības. Prasības un kontrole prasa juridisku izpratni, grāmatvežu un ekonomistu darbu pašā skolā, taču tas nav nodrošināts. Es neredzu, ka ar visām runām par birokrātijas mazināšanu kaut kas virzītos uz labo pusi.”
Neraugoties uz ārējiem izaicinājumiem, Alijevs atgādina par izglītības nemainīgo kodolu. Vaicāts par “klasiskās izglītības” jēdzienu mūsdienu pasaulē, kurā ienāk tehnoloģijas un mākslīgais intelekts, viņš uzsver, ka vārds “klasiskā” pirmām kārtām nozīmē pamatvērtības – izpratni, ka mācīšanās ir vērtība visa mūža garumā, un pamata disciplīnu apguvi, kur valodas, matemātika kā zinātnes valoda un fiziskā kultūra veido personības mugurkaulu. Turklāt skolotāja uzdevums nav visu izdarīt skolēna vietā, bet gan dot brīvas izvēles iespējas un iemācīt bērnam patstāvīgi pieņemt lēmumus.
Nākotne vienā laivā
Raugoties uz Latvijas un pasaules ģeopolitiskajiem satricinājumiem, skolas vadītājs atzīst, ka satraukuma netrūkst, tomēr saglabā skaidru cerību uz sabiedrības veselo saprātu.
Sarunas noslēgumā Romans Alijevs uzsver visas sabiedrības kopīgo atbildību: “Skatoties nākotnē, mums visiem ir jādomā par to, cik lielā mērā mēs, saprotot vienam otru, varam sadzīvot un palīdzēt cits citam arī ekstremālās, kritiskās situācijās. Mums ir jāmēģina vairāk domāt par to, ka visi, kas dzīvo Latvijā, ir vienā laivā, un šī laiva ir piestiprināta pie liela kuģa – Eiropas. Katram cilvēkam ir dota liela iespēja izvēlēties, vai viņš vēlas redzēt Latviju kā attīstītu valsti, kur ir patīkami dzīvot. Es domāju, ka Latvija vēl vairāk integrēsies Eiropā, taču esmu absolūti pārliecināts, ka mēs nezaudēsim savas vērtības, jo daudziem šeit dzīvojošajiem cilvēkiem rūp tas, kas mums ir unikāls un pieder tikai mums.”
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Raidījums "Latvija 2035" katru sestdienu skatāms gan portālā Jauns.lv, gan "YouTube" kanālā (JaunsTV), gan klausāms "Spotify". Raidījuma vadītājs, kādreizējais politiķis Andrejs Panteļējevs aicinās bijušos un esošos politiķus, lai izvērtētu Latvijas attīstības ceļu kopš neatkarības atgūšanas un piedāvātu vīziju turpmākajiem 10 gadiem.