Ogres novadā izveidoti trīs jauni rotaļu laukumi
Ogres novadā šogad izveidoti jau trīs jauni bērnu rotaļu laukumi – Ķegumā, Taurupē un Rembatē, un vienlaikus Ogrē turpinās arī jaunās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība, kas pēc tās pabeigšanas nodrošinās vietas 248 bērniem.
Kā informē Ogres novada pašvaldībā, jaunie bērnu rotaļlaukumi izveidoti Komunālajā ielā 7 Ķegumā, pie Taurupes vidusskolas un Ķeguma ielā 2 Rembatē, un to mērķis ir nodrošināt bērniem drošu, aktīvu un radošu vidi brīvā laika pavadīšanai svaigā gaisā pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
“Ogres novada pašvaldībai veidojot ģimenēm draudzīgu novadu, nozīme ir gan lieliem, stratēģiskiem projektiem, gan mazākām lietām, kas cilvēku ikdienu padara labāku. Mūsu mērķis ir attīstīt Ogres novadu līdzsvaroti – lai ģimenēm piemērota vide būtu ne tikai novada centrā, bet arī Ķegumā, Taurupē, Rembatē, Lielvārdē un citviet novadā. Bērnudārzi, skolas, rotaļu un sporta laukumi, sakārtota publiskā vide – tās visas ir savstarpēji saistītas lietas, kas nosaka, vai ģimene konkrēto vietu izvēlas par savām mājām,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja.
Visos trīs Ogres novadā izveidotajos jaunajos rotaļu laukumos uzstādīts rotaļu un kāpelēšanas komplekss, divvietīgās šūpoles, smilšu kaste, kā arī atsperšūpoles pašiem mazākajiem bērniem. Domāts arī par vecāku un citu apmeklētāju ērtībām – katrā rotaļu laukumā izvietots sols ar atzveltni un atkritumu urna.
Jauno bērnu rotaļlaukumu izveide turpina Ogres novadā jau aizsākto bērnu rotaļu vietu tīkla attīstību, Ogres novada pašvaldībai rūpējoties par to, lai arvien vairāk novada apdzīvotajās vietās bērni varētu kvalitatīvā, mūsdienīgā un sakoptā vidē aktīvi pavadīt laiku, rotaļāties un satikt vienaudžus, savukārt vecākiem būtu iespēja pavadīt laiku kopā ar bērniem un satikt citas ģimenes.
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Būvniecības darbus jaunajos rotaļu laukumos veica SIA “Jūrmalas Mežaparki”.
Vienlaikus viens no nozīmīgākajiem pašvaldības ieguldījumiem ģimenēm nepieciešamajā infrastruktūrā ir jaunā pirmsskolas izglītības iestāde Mālkalnes prospektā 10, Ogrē. Tajā paredzētas 12 grupas kopumā 248 bērniem vecumā no pusotra līdz sešiem gadiem.
Jaunā ēka tiek veidota kā mūsdienīga un energoefektīva pirmsskolas izglītības iestāde – projektā paredzēta A+ energoefektivitāte, mehāniskā ventilācija, grīdas apkure un citi risinājumi, kas nodrošinās bērniem un darbiniekiem kvalitatīvu un ērtu vidi.
Projekta kopējās izmaksas ir 6 362 287,01 eiro, tostarp 5 miljoni eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Šovasar jaunbūve jau sasniedza savu augstāko punktu, atzīmējot spāru svētkus, bet būvdarbus plānots pabeigt jau tuvāko mēnešu laikā.
Gan jaunā pirmsskolas izglītības iestāde Ogrē, gan rotaļu laukumi dažādās novada teritorijās ir daļa no Ogres novada mērķtiecīgas publiskās infrastruktūras attīstības, lai bērniem būtu pieejama kvalitatīva vide mācībām, rotaļām un aktīvai brīvā laika pavadīšanai, bet ģimenēm – arvien vairāk iemeslu izvēlēties Ogres novadu par vietu, kur dzīvot un audzināt bērnus.