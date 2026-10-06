Siguldā decembrī godinās pārus, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus.
Novadu ziņas
Šodien 18:03
Siguldas novadā aicina pieteikt pārus, kuri šogad svin Zelta kāzas
Jau vairākus gadus Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa svinīgā pasākumā godinājusi pārus, kuri laulībā kopā aizvadījuši pusgadsimtu.
Kā informē Siguldas novada pašvaldība, pasākuma laikā pāri dalīsies savos dzīvesstāstos – par satikšanos, kāzu dienu un kopdzīvē gūtajām atziņām, kas palīdzējušas saglabāt saskaņu un mīlestību daudzu gadu garumā. Siguldas novada pašvaldības domes vadība jubilāriem pasniegs atjaunotas laulību apliecības kā īpašu apliecinājumu viņu kopīgajam dzīves ceļam.
Pieteikšanās un papildu informācija pieejama Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā, zvanot uz tālruņa numuru 62203487 vai 66912901 vai rakstot uz e‑pasta adresi dzimts@sigulda.lv.
Zelta pāru godināšanas pasākums notiks decembrī.