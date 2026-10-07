Jaunmārupē pie stadiona parādījies multifunkcionāls āra trenažieru komplekts
Jaunmārupē pabeigta un nodota lietošanā vēl viena 2025. gada Mārupes novada līdzdalības budžeta konkursā atbalstītā iedzīvotāju ideja — pie Jaunmārupes stadiona izveidots multifunkcionāls āra trenažieru komplekss.
Četru iekārtu komplekts pieejams visiem un papildina esošo sporta infrastruktūru, sniedzot vairāk iespēju aktīvai, veselīgai ikdienai svaigā gaisā. Trenažieri der dažādu vecumu un sagatavotības lietotājiem, ļaujot veikt būtiskus spēka un funkcionālos vingrinājumus vispārējās fiziskās formas uzlabošanai. Jaunā zona noderēs individuāliem treniņiem, sporta nodarbību papildināšanai un aktīvai atpūtai ģimenēm un jauniešiem.
Ideju konkursā pieteikumu iesniedza Ringolds Prāvasts, ierosinot radīt publiski pieejamu vietu fiziskām aktivitātēm pie viena no novada aktīvākajiem sporta objektiem. Projekta īstenošanai piešķirts 75 750 eiro finansējums.
Komplekss organiski iekļaujas Jaunmārupes stadiona apkārtnē, veidojot vēl daudzveidīgāku vidi sportam, kustībai un veselīgam dzīvesveidam. Tas apliecina, kā iedzīvotāju iniciatīvas pārtop taustāmos ieguvumos visai kopienai.
Aicinām Jaunmārupes un visa Mārupes novada iedzīvotājus izmēģināt āra trenažierus jau tagad! Neatkarīgi no tā, vai vēlaties sākt aktīvāku dzīvesveidu, uzturēt formu vai pavadīt laiku svaigā gaisā, komplekss pieejams ikvienam bez maksas.