Pēc renovācijas durvis ver Piņķu peldbaseins
Pēc gadu ilgušiem renovācijas darbiem Babītes sporta kompleksā Piņķos atkal pieejams lielais peldbaseins.
No 5. oktobra ikvienam novada iedzīvotājam un viesim, piedāvājot mūsdienīgus apstākļus peldēšanai, labsajūtai un spēku atjaunošanai, durvis vēris peldbaseins Jūrmalas ielā 17, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Mārupes novada pašvaldība 2026. gada 30. septembra domes sēdē ir apstiprinājusi jauno baseina apmeklējuma cenrādi, lai pakalpojumi būtu pieejami plašam iedzīvotāju lokam – gan individuāliem peldētājiem, gan ģimenēm ar bērniem un sporta entuziastiem. Mārupes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem piemērojama cenrādī noteiktā atlaide.
2026. gada 30. septembrī Mārupes novada dome apstiprināja jaunu apmeklējuma cenrādi, lai pakalpojumi būtu pieejami plašai auditorijai – individuālajiem peldētājiem, ģimenēm ar bērniem un sporta cienītājiem. Mārupes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem piemēro noteikto atlaidi.
Svarīgi: iepriekš izsniegtās Babītes sporta kompleksa klientu kartes vairs nav derīgas un atjaunotajā baseinā netiek pieņemtas. Lai arī jaunais cenrādis paredz abonementus, to iegāde pagaidām nav pieejama; par tirdzniecības atsākšanu informēsim atsevišķi.
Publiskais apmeklējums (cenā iekļauta pirts): plānojot vizīti, lūdzam pārbaudīt gan publiskā laika joslas, gan pieejamo celiņu skaitu. Vienā celiņā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 10 apmeklētāji; uzskaite pēc izsniegtajām aprocēm.
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Pirmdien: 17.00–23.00 (pēdējais līdz 21.30)
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- 17.00–18.00: 2 celiņi
- 19.20: 1 celiņš
- 19.40: 3 celiņi
- 21.00: viss baseins
Otrdien: 17.00–23.00 (pēdējais līdz 21.30)
- 17.00: 2 celiņi
- 20.00: viss baseins
- 21.00: 2 celiņi
Trešdien: 16.50–23.00 (pēdējais līdz 21.30)
- 16.50: 2 celiņi
- 18.00: 1 celiņš
- 19.00: 2 celiņi
- 19.40: viss baseins
Ceturtdien: 17.00–23.00 (pēdējais līdz 21.30)
- 17.00–18.00: 1 celiņš
- 18.40: 1 celiņš
- 19.00: 2 celiņi
- 20.00: viss baseins
- 21.00: 2 celiņi
Piektdien: 17.00–23.00 (pēdējais līdz 21.30)
- 17.00: 2 celiņi
- 19.40: viss baseins
Sestdien: 10.00–21.00 (pēdējais līdz 19.30)
- līdz 26. oktobrim: visi celiņi brīvi
- no 26. oktobra: 1 celiņš aizņemts 10.00–10.40
Svētdien: 9.00–21.00 (pēdējais līdz 19.30)
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- visi celiņi brīvi