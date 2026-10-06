SIA “Ķekavas nami” sāks pieslēgt apkuri daudzdzīvokļu mājām
Daudzdzīvokļu mājām Ķekavas novadā, kuras apsaimnieko SIA “Ķekavas nami”, apkuri no 7. oktobra pieslēgs pakāpeniski. Savukārt vairākās iestādēs, tostarp skolās un kultūras namos, sezona jau sākusies.
Kā vēsta SIA “Ķekavas nami” Trīs dienās plānots pieslēgt visas ēkas. Pēc pieslēgšanas divas nedēļas notiks sistēmu stabilizēšana: atgaisošana un bojājumu novēršana, arī tajās sistēmās, kuras ietekmējuši vasarā iedzīvotāju veikti nesaskaņoti remonti. Ja mājai apkure ir, bet dzīvoklī radiatori auksti, lūdzam ziņot, lai bojājumus novērstu operatīvi.
Ja mājai apkure pieslēgta, bet radiatori nesilst vai starp kaimiņu dzīvokļiem jūtama būtiska temperatūras starpība, sazinieties ar SIA “Ķekavas nami” pa tālruni 29 22 00 11 vai e‑pastu info@kekavasnami.lv.
Siltās dienās apkure atslēgsies automātiski
Pārvaldītajās mājās ir automātiski siltummezgli, tādēļ siltās atvasaras dienās, kad āra gaiss pārsniedz +16 °C, apkure pēc pieslēgšanas izslēdzas pati. Līdz ar to iedzīvotāji nemaksās par lieku siltumu.
Iedzīvotāji var izvēlēties apkuri pieslēgt ātrāk vai vēlāk
Dzīvokļu īpašnieki var vienoties par agrāku vai vēlāku pieslēgšanu; šogad, pēc iedzīvotāju lēmuma, pirmās mājas tika pieslēgtas jau septembrī.
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Tā kā lēmumi par pieslēgšanu parasti tiek pieņemti, reaģējot uz laikapstākļiem, formālai kopības procedūrai (vismaz nedēļa) nereti nav laika. Tāpēc pirms sezonas svarīgi iecelt mājas pilnvaroto pārstāvi, kam ar kopības lēmumu deleģētas tiesības noteikt pieslēgšanas datumu. Ja šādas personas vēl nav, aicinām to iecelt līdz pavasarim, lai varētu lemt arī par apkures sezonas beigām.