Pie sievietes Daugavpilī atrod ievērojamu daudzumu kokaīna un ekstazī
Septembra beigās Valsts policijas amatpersonas Daugavpilī, pārbaudot operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti, aizturēja 1980. gadā dzimušu sievieti. Likumsargi pie viņas izņēma ievērojamu narkotisko vielu daudzumu – kopumā 80 psihotropās vielas saturošas tabletes, marihuānu, kokaīnu un ekstazī.
Šā gada 30. septembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas, pārbaudot operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti, jau iepriekš uzsāktā kriminālprocesā Daugavpilī aizdomās par narkotisko vielu izplatīšanu aizturēja 1980. gadā dzimušu sievieti.
Likumsargi, veicot sankcionētu kratīšanu, pie viņas atrada un izņēma 80 psihotropās vielas saturošas tabletes, no tām 40 “Subutex” un 40 “Klonazepam”, kā arī 15 gramus marihuānas, 10 gramus kokaīna un 10 gramus ekstāzi. Uzsāktajā kriminālprocesā turpinās izmeklēšana. Precīzu izņemto vielu sastāvu noteiks pēc nozīmētās ekspertīzes.
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253. panta pirmās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts policija atgādina, ka apreibinošo vielu aprite Latvijā ir nelegāla un ir sodāma, un aicina iedzīvotājus informēt Valsts policiju, ja ir aizdomas par personām, kuras nodarbojas ar apreibinošo vielu nelegālu apriti.