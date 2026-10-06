Pārventas bibliotēkā izrādīs Annas Brigaderes “Čaukstenes”
Ventspils teātris 16. oktobrī Ventspils Pārventas bibliotēkā piedāvās Annas Brigaderes “Čaukstenes” laikmetīgu interpretāciju, kas caur komisku un absurdu situāciju prizmu atklāj popularitātes, statusa un pašreklāmas kultu mūsdienās. Izrāde salīdzina gadsimta mijas “dāmu sabiedrības” ambīcijas ar sociālo tīklu laikmeta tēla būvēšanu.
Izrāde caur komiskām un brīžiem absurda pilnām situācijām atklāj, kā vēlme radīt noteiktu tēlu sabiedrības acīs var kļūt svarīgāka par draudzību, godīgumu un cilvēcisku tuvību. Lai gan luga tapusi pirms vairāk nekā simts gadiem, iestudējums tās tēmas pārceļ mūsdienu kontekstā, aktualizējot popularitātes, statusa un pašreklāmas kultu.
Annas Brigaderes luga “Čaukstenes” sarakstīta 1907. gadā un publicēta 1924. gadā. Savā laikā tā ironiski atspoguļoja gadsimta mijas sabiedrības ambīcijas un ilūzijas. Tolaik “dāmu sabiedrībā” veiksmes formula nozīmēja būt turīgai, dzīvot prestižā Rīgas rajonā, būt precētai ar ietekmīgu vīru un uzturēt savu statusu ar tenkām un sabiedrisku spožumu. 1924. gada lugas anotācijā rakstīts: “Lugā labsirdīgi izzobota jaunizcepto latviešu „dāmu” muļķība tās dažādajās izpausmēs – kārkluvācietība, lielība un pašcieņas trūkums.”
Vairāk nekā gadsimtu vēlāk lugā atainotā vēlme pēc uzmanības un sabiedrības atzinības nav pazudusi, mainījušies vien līdzekļi, ar kuriem tā tiek iegūta. Ja Brigaderes laikā uzmanība tika meklēta salonos un sabiedrības aprindās, šodien par vienu no galvenajām pašprezentācijas telpām kļuvuši sociālie tīkli. Ventspils Teātra iestudējums caur šo paralēli rosina paraudzīties uz popularitātes un statusa nozīmi mūsdienās, kā arī uz robežu starp cilvēka veidoto publisko tēlu un realitāti.
Izrādes režisors un scenogrāfs ir Kārlis Neimanis, kostīmu un stila māksliniece – Samanta Stankus. Lomās: Baiba Griķe, Sinta Daliņa, Sandra Gūtmane, Dzintra Urbāne, Silva Vensberga un Anna Gegere, epizodēs – Samanta Stankus un Matīss Cimbaļuks.
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Ieejas maksa – 3 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties Ventspils Kultūras centra biļešu tirdzniecības kasē, kā arī izrādes dienā uz vietas Pārventas bibliotēkā.