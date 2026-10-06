Trešdien Latvijā pārsvarā gaidāms saulains laiks.
Sabiedrība
Šodien 14:49
Trešdien būs saulains un silts laiks - gaisa temperatūra pakāpsies līdz +17 grādiem
Trešdien Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, vakara stundās daudzviet iestāsies bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra no rīta būs +5..+9 grādi, piekrastē - līdz +14 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +14..+17 grādiem.
Rīgā 7. oktobrī būs sauss un lielākoties saulains laiks, pūtīs neliels rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī un no rīta pazemināsies līdz +9 grādiem, piepilsētā - līdz +6..+8 grādiem. Dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +16 grādiem.