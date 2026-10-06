Trešdien būs saulains un silts laiks - gaisa temperatūra pakāpsies līdz +17 grādiem
Foto: LETA
Trešdien Latvijā pārsvarā gaidāms saulains laiks.
Sabiedrība

Trešdien būs saulains un silts laiks - gaisa temperatūra pakāpsies līdz +17 grādiem

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Jauns.lv / LETA

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Trešdien Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi.

Trešdien būs saulains un silts laiks - gaisa tempe...

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, vakara stundās daudzviet iestāsies bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra no rīta būs +5..+9 grādi, piekrastē - līdz +14 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +14..+17 grādiem.

Rīgā 7. oktobrī būs sauss un lielākoties saulains laiks, pūtīs neliels rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī un no rīta pazemināsies līdz +9 grādiem, piepilsētā - līdz +6..+8 grādiem. Dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +16 grādiem.

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