Meitene nav atgriezusies mājās - meklē pazudušo Kseniju Gohu
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Meitene nav atgriezusies mājās - meklē pazudušo Kseniju Gohu

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Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2012. gadā dzimušo Kseniju Gohu.

Meitene nav atgriezusies mājās - meklē pazudušo Ks...

 Meitene šā gada 5. oktobrī ap pulksten 17.30 izgāja no adreses Rīgā, Vizmas Belševicas ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.


Pazīmes: augums ap 170 cm, gari tumši mati. Bija ģērbusies zilā kreklā, gaiši pelēkā rudens jakā, gaiši zilās džinsu biksēs un baltos apavos.

Policija aicina aplūkot jaunietes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112. 

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