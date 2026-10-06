Rīgā turpmāk suņus gan uz ielas, gan parkos drīkstēs vest tikai pavadā
Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien atbalstījusi jaunus saistošos noteikumus, kas paredz galvaspilsētā atteikties no pašvaldības nodevas par suņa turēšanu, taču vienlaikus ieviesīs stingras prasības – publiskās vietās četrkājainos draugus bez pavadas varēs laist tikai specializētos suņu pastaigu laukumos, informēja pašvaldībā.
Jaunie saistošie noteikumi izstrādāti, lai Rīgas regulējumu pielāgotu pēdējo gadu izmaiņām valsts likumdošanā, jo līdzšinējā, 2016. gadā pieņemtā kārtība bija novecojusi. Būtiskākais atvieglojums iedzīvotājiem būs pilnīga atteikšanās no pašvaldības nodevas par suņa turēšanu Rīgā.
Tomēr vienlaikus ievērojami stingrāk tiks kontrolēta suņu atrašanās pilsētas publiskajā ārtelpā. Jaunajā regulējumā vairs nav paredzētas publiskas teritorijas vai diennakts laiki, kuros suni būtu atļauts laist bez pavadas. Tas nozīmē, ka ārpus īpašnieka privātās teritorijas suni brīvi izskrieties varēs laist tikai specializētajos suņu pastaigu laukumos, bet visur citur pilsētā – tostarp skvēros un parkos – suns būs obligāti jāved pie pavadas.
"No vienas puses, atsakāmies no suņu turēšanas nodevas un mazinām lieku administratīvo slogu suņu īpašniekiem, bet, no otras puses, skaidri nosakām atbildību publiskajā telpā. Rīgas parkus un citas publiskās vietas izmanto ļoti dažādi cilvēki, tāpēc tajās ir svarīgi nodrošināt gan cilvēku, gan citu dzīvnieku drošību," stingro lēmumu pamato Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Elīna Treija. Viņa uzsver, ka pavadas izmantošana būtiski samazina risku, ka dzīvnieks varētu kādu apdraudēt vai izraisīt konfliktu ar citiem suņiem.
Noteikumi arī strikti definē vietas, kur ar suni atrasties būs stingri aizliegts pat pavadā. Četrkājainajiem draugiem būs liegta ieeja bērnu rotaļu laukumos, izglītības iestāžu sporta laukumos un oficiālajās pilsētas peldvietās peldsezonas laikā. Tāpat suņus nevarēs vest uz publiskiem pasākumiem, ja organizators to būs aizliedzis. Šie ierobežojumi gan neattieksies uz suņiem pavadoņiem, asistentiem un terapijas suņiem.
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Jaunā kārtība regulēs arī klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu mājdzīvnieku izķeršanu, kā arī reģistrācijas un mikročipēšanas prasību uzraudzību. Noteikumu izpildi ikdienā kontrolēs Rīgas pašvaldības policija.
Galīgais lēmums par jauno noteikumu apstiprināšanu vēl būs jāpieņem Rīgas domes sēdē.